Breaking: ट्रिपल मर्डर से छत्तीसगढ़ में हड़कंप, रायपुर के लड़कों को दौड़ा कर धमतरी में मारा

Chhattisgarh News: ट्रिपल मर्डर से छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है. घटना धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि यहां चार लड़कों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया, जिसमें तीन लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई, सभी चारों लड़के राजधानी रायपुर बताए जा रहे हैं जो सोमवार को रात में धमतरी घूमने के लिए निकले थे. लेकिन भोयना गांव के पास बने अन्नपूर्णा ढाबे पर वह कुछ पूछने के लिए रुके थे, जहां ढाबे पर खाना खा रहे कुछ लोगों से उनका झगड़ा शुरू हो गया और इस झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया और चाकूबाजी में तीन लोगों की हत्या हो गई.

चाकूओं से किया हमला

बताया जा रहा है कि रायपुर के रहने वाले सभी लड़के जब ढाबे पर पहुंचे तो यहां खाना खा रहे कुछ लोगों से उनकी पहले बहस हुई थी, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो गई. ढाबे पर खाना खा रहे बदमाशों ने एक लड़के के सीने में चाकू मारा और एक-एक करके सभी पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि हमलावर एक युवक को तो 100 मीटर तक दौड़ाते हुए ले गए और उसके सीने में चाकू मार दिया, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हमलावरों की संख्या 6 बताई जा रही है जो सभी नशे में धुत थे और पहले ही ढाबे पर गाली गलौच कर रहे थे, जो भी ढाबे पर जा रहा था वह उसे मार रहे थे. इससे पहले भी दो लोगों ने भागकर जान बचाई थी.

रायपुर के रहने वाले थे सभी लड़के

जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान सूरज तांडी और नितिन तांडी रायपुर के संतोष नगर के रहने वाले थे, इसके अलावा तीसरे मृतक की पहचान आलोक ठाकुर के रूप में हुई है यह भी रायपुर के सेजबहार के रहने वाले थे, तीनों धमतरी में घूमने के लिए आए थे. वहीं बताया जा रहा है कि जिस ढाबे पर ये तीनों पहुंचे थे वहां हमलावर पहले से मौजूद थे, जिन्होंने 300 रुपए का खाना खाया था लेकिन बिल नहीं दिया था. वहीं घटना के बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से उनकी मौत हो गई थी.

घटना के बाद धमतरी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ढाबे की तस्वीरें भी ली गई हैं. वहीं 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस घटना का पता लगाने की कोशिश कर रही है. वहीं इस घटना का बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

