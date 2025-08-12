Breaking: ट्रिपल मर्डर से छत्तीसगढ़ में हड़कंप, रायपुर के लड़कों को दौड़ा कर धमतरी में मारा
Breaking: ट्रिपल मर्डर से छत्तीसगढ़ में हड़कंप, रायपुर के लड़कों को दौड़ा कर धमतरी में मारा

Dhamtari Triple Murder: छत्तीसगढ़ के धमतरी में ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि रायपुर के चार लड़कों के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:36 AM IST
छत्तीसगढ़ में ट्रिपल मर्डर
छत्तीसगढ़ में ट्रिपल मर्डर

Chhattisgarh News: ट्रिपल मर्डर से छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा हुआ है. घटना धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि यहां चार लड़कों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया, जिसमें तीन लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई, सभी चारों लड़के राजधानी रायपुर बताए जा रहे हैं जो सोमवार को रात में धमतरी घूमने के लिए निकले थे. लेकिन भोयना गांव के पास बने अन्नपूर्णा ढाबे पर वह कुछ पूछने के लिए रुके थे, जहां ढाबे पर खाना खा रहे कुछ लोगों से उनका झगड़ा शुरू हो गया और इस झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया और चाकूबाजी में तीन लोगों की हत्या हो गई. 

चाकूओं से किया हमला 

बताया जा रहा है कि रायपुर के रहने वाले सभी लड़के जब ढाबे पर पहुंचे तो यहां खाना खा रहे कुछ लोगों से उनकी पहले बहस हुई थी, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो गई. ढाबे पर खाना खा रहे बदमाशों ने एक लड़के के सीने में चाकू मारा और एक-एक करके सभी पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि हमलावर एक युवक को तो 100 मीटर तक दौड़ाते हुए ले गए और उसके सीने में चाकू मार दिया, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हमलावरों की संख्या 6 बताई जा रही है जो सभी नशे में धुत थे और पहले ही ढाबे पर गाली गलौच कर रहे थे, जो भी ढाबे पर जा रहा था वह उसे मार रहे थे. इससे पहले भी दो लोगों ने भागकर जान बचाई थी. 

ये भी पढ़ेंः 15 अगस्त को दिल्ली-एमपी में हमले की साजिश नाकाम, लॉरेंस के 6 गुर्गे गिरफ्तार

रायपुर के रहने वाले थे सभी लड़के 

जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान सूरज तांडी और नितिन तांडी रायपुर के संतोष नगर के रहने वाले थे, इसके अलावा तीसरे मृतक की पहचान आलोक ठाकुर के रूप में हुई है यह भी रायपुर के सेजबहार के रहने वाले थे, तीनों धमतरी में घूमने के लिए आए थे. वहीं बताया जा रहा है कि जिस ढाबे पर ये तीनों पहुंचे थे वहां हमलावर पहले से मौजूद थे, जिन्होंने 300 रुपए का खाना खाया था लेकिन बिल नहीं दिया था. वहीं घटना के बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से उनकी मौत हो गई थी. 

घटना के बाद धमतरी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ढाबे की तस्वीरें भी ली गई हैं. वहीं 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस घटना का पता लगाने की कोशिश कर रही है. वहीं इस घटना का बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः Dantewada News: किरंदुल एनएमडीसी प्लांट में देर रात बड़ा धमाका, आग से कन्वेयर बेल्ट जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

