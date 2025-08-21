कोलकाता RTO में जप्त ट्रक छत्तीसगढ़ की सड़कों पर मिला दौड़ता, कैसे पकड़ा गया

Durg News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला सामने आया है, क्योंकि यहां कोलकाता (झारग्राम) आरटीओ की कस्टडी में जप्त एक ट्रक दुर्ग जिले की सड़कों पर आसानी से दौड़ रहा था. इस ट्रक को दुर्ग पुलिस की टीम ने नेशनल हाईवे-53 से पकड़ा है, जहां यह ट्रक भिलाई से राजनांदगांव की तरफ जा रहा था, इसी समय यहां चेकिंग लगी हुई थी, पुलिस ने जब ट्रक को रोककर पूछताछ की तो पूरा खुलासा हुआ. क्योंकि ट्रक कोलकाता का था. ऐसे में पुलिस इस मामले की तेजी से जांच कर रही है.

कैसे हुआ खुलासा

बताया जा रहा है कि भिलाई से राजनांदगांव हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस रोजाना की तरह वाहनों की जांच कर रही थी. इस दौरान एक ट्रक की गतिविधि संदिग्ध लगी, पुलिस ने वाहन को रोका और दस्तावेजों की जांच शुरू की. जब वाहन के कागजातों को ई-डिवाइस मशीन से स्कैन किया गया, तब चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि यह ट्रक तो कोलकाता के झाड़ग्राम आरटीओ में पहले से ही जप्त था. पुलिस तुरंत हरकत में आई और वाहन चालक हरीश निर्मलकर से गहन पूछताछ की गई, मामले की गंभीरता को देखते हुए वाहन को अंजोरा पुलिस चौकी के सुपुर्द कर दिया गया है और चालक से पूछताछ जारी है. इसके अलावा 30,500 रुपए का चालान भी काटा गया है.

कोलकाता आरटीओ से साधा संपर्क

इस पूरे मामले में अब कोलकाता आरटीओ से संपर्क साधा गया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जप्त वाहन आखिर कैसे और किस माध्यम से सड़कों पर पहुंचा. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इसमें किसी आरटीओ कर्मी की मिलीभगत तो नहीं है या फिर वाहन मालिक ने कोई फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया है. यह मामला प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है और आरटीओ व्यवस्था में संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है. फिलहाल पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं.

फिलहाल इस मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है जबकि ट्रक की जब्ती हो चुकी है. क्योंकि इस मामले में किसी बड़े फर्जीवाड़े की आशंका भी जताई जा रही है. ऐसे में इसकी जांच संघनता से की जा रही है.

