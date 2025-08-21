कोलकाता RTO में जप्त ट्रक छत्तीसगढ़ की सड़कों पर मिला दौड़ता, कैसे पकड़ा गया
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2890814
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

कोलकाता RTO में जप्त ट्रक छत्तीसगढ़ की सड़कों पर मिला दौड़ता, कैसे पकड़ा गया

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ से एक बड़ा मामला सामने आया है, दुर्ग जिले में एक ऐसा ट्रक पकड़ा गया है, जो कागजों में कोलकाता आरटीओं में जब्त है. ऐसे में इस मामले में फर्जीवाड़े की संभावना है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 21, 2025, 03:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुर्ग जिले की खबरें
दुर्ग जिले की खबरें

Durg News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला सामने आया है, क्योंकि यहां कोलकाता (झारग्राम) आरटीओ की कस्टडी में जप्त एक ट्रक दुर्ग जिले की सड़कों पर आसानी से दौड़ रहा था. इस ट्रक को दुर्ग पुलिस की टीम ने नेशनल हाईवे-53 से पकड़ा है, जहां यह ट्रक भिलाई से राजनांदगांव की तरफ जा रहा था, इसी समय यहां चेकिंग लगी हुई थी, पुलिस ने जब ट्रक को रोककर पूछताछ की तो पूरा खुलासा हुआ. क्योंकि ट्रक कोलकाता का था. ऐसे में पुलिस इस मामले की तेजी से जांच कर रही है. 

कैसे हुआ खुलासा 

बताया जा रहा है कि भिलाई से राजनांदगांव हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस रोजाना की तरह वाहनों की जांच कर रही थी. इस दौरान एक ट्रक की गतिविधि संदिग्ध लगी, पुलिस ने वाहन को रोका और दस्तावेजों की जांच शुरू की. जब वाहन के कागजातों को ई-डिवाइस मशीन से स्कैन किया गया, तब चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि यह ट्रक तो कोलकाता के झाड़ग्राम आरटीओ में पहले से ही जप्त था. पुलिस तुरंत हरकत में आई और वाहन चालक हरीश निर्मलकर से गहन पूछताछ की गई, मामले की गंभीरता को देखते हुए वाहन को अंजोरा पुलिस चौकी के सुपुर्द कर दिया गया है और चालक से पूछताछ जारी है. इसके अलावा 30,500 रुपए का चालान भी काटा गया है. 

कोलकाता आरटीओ से साधा संपर्क 

इस पूरे मामले में अब कोलकाता आरटीओ से संपर्क साधा गया है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जप्त वाहन आखिर कैसे और किस माध्यम से सड़कों पर पहुंचा. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इसमें किसी आरटीओ कर्मी की मिलीभगत तो नहीं है या फिर वाहन मालिक ने कोई फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया है. यह मामला प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है और आरटीओ व्यवस्था में संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है. फिलहाल पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं. 

फिलहाल इस मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है जबकि ट्रक की जब्ती हो चुकी है. क्योंकि इस मामले में किसी बड़े फर्जीवाड़े की आशंका भी जताई जा रही है. ऐसे में इसकी जांच संघनता से की जा रही है. 

ये भी पढ़ेंः CG हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: गुजारा भत्ता बहू का अधिकार, ससुर नहीं पाएगा इनकार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

durg newschhattisgarh news

Trending news

mp news
प्याज के कम भाव पर हुआ विवाद, गुस्साए बेटे ने पिता के चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगाई
jabalpur news in hindi
222 करोड़ में बदलेगी जबलपुर की सूरत! 18 महीने में शहर बनेगा 'सुपर स्मार्ट'
mp news
'कहां की लाडली बहने सबको बोरियों में भर दें', कांग्रेस नेता ने दिया विवादित बयान
Latest Morena News in Hindi
मुरैना में मिला चमचमाता खजाना, मजदूरों के हाथ लगे 45 चांदी के सिक्के
mp news
भोपाल में गिरी ‘मछली’ की कोठी, 25 करोड़ की इमारत पर चला बुलडोजर, किया था अवैध कब्जा
Satna
बंदर मामू ने संभाला सतना के गर्ल्स कॉलेज का चार्ज! लड़कियों के साथ जमकर की मस्ती
mp news
MP को माइनिंग कैपिटल बनाने का मास्टर प्लान तैयार, कटनी में 23 अगस्त को कॉन्क्लेव
rewa
Rewa News: वाह गुरुजी वाह! ना पब ना बार ठेले को ही बना दिया वाइन शॉप;जमकर छलकाएं जाम
bhopal news in hindi
Bhopal: वक्फ बोर्ड को भदभदा और दिलखुश मस्जिदें हटाने का आदेश जारी, HC पहुंचा मामला
durg
होंडा सिटी की कीमत में ऑडी कार का मजा! दुर्ग की सड़कों पर भर रही फर्राटे,सिर्फ 20000
;