Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3074924
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

दिल्ली में राहुल गांधी से मिले टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ में चढ़ा सियासी पारा, क्या बन रहे नए समीकरण

TS Singhdeo Met Rahul Gandhi: छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा गर्माता नजर आ रहा है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 15, 2026, 09:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राहुल गांधी से मिले टीएस सिंहदेव
राहुल गांधी से मिले टीएस सिंहदेव

Chhattisgarh Politics News: छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है, पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता टीएस सिंहदेव ने बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है. दिल्ली में हुई इस मुलाकात से रायपुर के सर्द मौसम में सियासी पारा गर्मा गया. क्योंकि भले ही यह मुलाकात औपचारिक बताई जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की हलचल भी तेज हो गई है कि आने वाले समय में टीएस सिंहदेव को कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है.

टीएस सिंहदेव को मिलेगी नई जिम्मेदारी

दरअसल, टीएस सिंहदेव ने भले ही दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताया है. लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात की चर्चा तेज हो गई है. क्योंकि छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ यानि कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चा भी चल रही है, जिसमें टीएस सिंहदेव और उमेश पटेल का नाम तेजी से सामने आ रहा है. इसके अलावा अप्रैल में राज्यसभा की दो सीटें भी छत्तीसगढ़ में खाली होने वाली हैं, विधायकों की संख्या के हिसाब से एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि इस बार कांग्रेस बाहरी की जगह स्थानीय नेताओं को तरहीज देते हुए टीएस सिंहदेव पर भी दांव लगा सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने टीएस सिंहदेव को आने वाले चुनावों के लिए तमिलनाडु-पुडुचेरी की स्क्रीनिंग कमिटी का अध्यक्ष बनाया है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हें फिर से छत्तीसगढ़ में सक्रिए किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें पीसीसी चीफ या राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा तेज है. ऐसे में इस मुलाकात से उनके आने वाले वक्त में किसी नई भूमिका में आने के कयास लगाए जा रहे हैं. यही वजह है कि टीएस सिंहदेव और राहुल गांधी के बीच हुई मुलाकात से राज्य का सियासी पारा गर्माता दिख रहा है. वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट के दौरे के दौरान भी टीएस सिंहदेव पूरी तरह से सक्रिए नजर आए थे. 

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी बदलाव 

माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अहम बदलाव कर सकती है. पार्टी ने राज्य में सभी जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी हैं, जबकि अब ब्लॉक अध्यक्षों के नाम का भी ऐलान हो चुका है, ऐसे में माना जा रहा है कि 2028 के चुनाव के लिए पार्टी अभी से रणनीति में जुटी है, जिसमें टीएस सिंहदेव की भूमिका अहम रहने वाली है.

ये भी पढ़ेंः राहुल का विजन... तो इस वजह से राज्यसभा नहीं जाएंगे दिग्विजय सिंह, क्यों हट रहे पीछे?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ts singhdeo met rahul gandhichhattisgarh congress

Trending news

cyber fraud
न ओटीपी, न कोई लिंक...फिर भी खाते से 24 लाख पार, जैन साध्वी के साथ साइबर ठगी
bhind crime news
ससुराल से प्रेमी के साथ भागी बेटी, पिता ने बहाने से बुलाकर छाती में दागी दी गोली...
road accident
तेज रफ्तार ने उजाड़ा परिवार: भोपाल में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 की मौत, 12 घायल...
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में दो युवतियों ने रचाई शादी, ली सात जन्मों की कसमें; थाने पहुंचा मामला
mp news
सीधी में भीषण सड़क हादसा, बस का टक्कर से तीन बाइक सवारों की मौके पर ही मौत
mp news
प्रिंसिपल ने दी उमराव जान और मुगल-ए-आजम देखने की सलाह, मंच पर भिड़ गई VHP कार्यकर्ता
CG News
चेहरा दिखाओ, तभी सोना पाओ, CG में ज्वेलरी शॉप में बुर्का-नकाब वालों की एंट्री बैन
mp news
लाशों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा इंदौर, CM मोहन यादव का कांग्रेस पर तीखा प्रहार
mp news
छिंदवाड़ा में होटल में छोड़ी गई मिठाई बनी काल, अब तक 3 ने तोड़ा दम, मचा हड़कंप
MP Crime News
MP का ये शहर बन रहा ड्रग तस्करों का हॉटस्पॉट, 20 करोड़ की MD के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार