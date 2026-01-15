दिल्ली में राहुल गांधी से मिले टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ में चढ़ा सियासी पारा, क्या बन रहे नए समीकरण

Chhattisgarh Politics News: छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है, पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता टीएस सिंहदेव ने बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है. दिल्ली में हुई इस मुलाकात से रायपुर के सर्द मौसम में सियासी पारा गर्मा गया. क्योंकि भले ही यह मुलाकात औपचारिक बताई जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की हलचल भी तेज हो गई है कि आने वाले समय में टीएस सिंहदेव को कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है.

टीएस सिंहदेव को मिलेगी नई जिम्मेदारी

दरअसल, टीएस सिंहदेव ने भले ही दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताया है. लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात की चर्चा तेज हो गई है. क्योंकि छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ यानि कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चा भी चल रही है, जिसमें टीएस सिंहदेव और उमेश पटेल का नाम तेजी से सामने आ रहा है. इसके अलावा अप्रैल में राज्यसभा की दो सीटें भी छत्तीसगढ़ में खाली होने वाली हैं, विधायकों की संख्या के हिसाब से एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि इस बार कांग्रेस बाहरी की जगह स्थानीय नेताओं को तरहीज देते हुए टीएस सिंहदेव पर भी दांव लगा सकती है.

इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने टीएस सिंहदेव को आने वाले चुनावों के लिए तमिलनाडु-पुडुचेरी की स्क्रीनिंग कमिटी का अध्यक्ष बनाया है. ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हें फिर से छत्तीसगढ़ में सक्रिए किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें पीसीसी चीफ या राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा तेज है. ऐसे में इस मुलाकात से उनके आने वाले वक्त में किसी नई भूमिका में आने के कयास लगाए जा रहे हैं. यही वजह है कि टीएस सिंहदेव और राहुल गांधी के बीच हुई मुलाकात से राज्य का सियासी पारा गर्माता दिख रहा है. वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट के दौरे के दौरान भी टीएस सिंहदेव पूरी तरह से सक्रिए नजर आए थे.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी बदलाव

माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अहम बदलाव कर सकती है. पार्टी ने राज्य में सभी जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी हैं, जबकि अब ब्लॉक अध्यक्षों के नाम का भी ऐलान हो चुका है, ऐसे में माना जा रहा है कि 2028 के चुनाव के लिए पार्टी अभी से रणनीति में जुटी है, जिसमें टीएस सिंहदेव की भूमिका अहम रहने वाली है.

