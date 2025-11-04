रायपुर में 2 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार, पंजाब से पहुंचे थे छत्तीसगढ़, हो सकते हैं बड़े खुलासे

Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो पंजाब से छत्तीसगढ़ पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि दोनों कुछ ही दूरी पर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं. दोनों आरोपी तरणतारण पंजाब के निवासी बताए जा रहे हैं. आरोपियो के कब्जे से 34.60 ग्राम हेरोईन, 1 नग तौल मशीन, 2 नग मोबाईल और एक ट्रेलर वाहन जब्त किया गया है. जब्त हेरोईन की कीमत करीब साढ़े 3 लाख रपए है.

रायपुर के आमानाका का मामला

यह मामला रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, पुलिस को 3 नवंबर की शाम को जानकारी मिली थी कि ट्रैफिक थाने से कुछ दूरी पर सर्विस रोड में एक ट्रेलर वाहन में दो संदिग्ध युवक बैठे हैं, जो हेरोइन बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मंजीत सिंह और हरदीप सिंह, दोनों निवासी पंजाब के रहने वाले हैं.पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे पंजाब के तारख इलाके से नशे का माल लाकर रायपुर में खपाने की योजना बना रहे थे.

ऐसे में पुलिस अब यह जांच कर रही है कि वे यह नशा किसे बेचने वाले थे और इससे पहले कितनी बार रायपुर आ चुके हैं. आरोपियों से बरामद 34.60 ग्राम हेरोइन की कीमत करीब 3 लाख 46 हजार रुपए बताई गई है, जबकि तौल मशीन, मोबाइल और ट्रेलर वाहन समेत जब्त कुल मशरूका की कीमत 18 लाख रुपए आंकी गई है.

रायपुर में लगातार पकड़ा जा रहा नशा

रायपुर में पिछले कुछ समय से बड़ी मात्रा में नशा पकड़ा गया है. पिछले कुछ महीनों में रायपुर पुलिस ने नशे के कारोबार पर लगातार शिकंजा कसा है, शहर के देवेंद्र नगर, टिकरापारा, कोतवाली, कबीर नगर, तेलीबांधा और गंज थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान अब तक 35 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इन अभियानों में पंजाब, दिल्ली, मुंबई और नागपुर के तस्कर भी पकड़े गए हैं. ऐसे में रायपुर पुलिस फिलहाल एक्टिव बनी हुई है.

