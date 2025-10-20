Advertisement
दिवाली पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं को खुशखबरी, 2.23 लाख नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिलेंगे

Ujjwala Gas Connection: छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए दिवाली पर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, प्रदेश की 2.23 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नए गैस कनेक्शन मिलेंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 20, 2025, 01:37 PM IST
छत्तीसगढ़ की महिलाओं को दिवाली गिफ्ट
Chhattisgarh News: केंद्र सरकार ने दिवाली पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ा गिफ्ट दिया है, प्रदेश की 2 लाख 23 हजार महिलाओं को नया घरेलू एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ की महिला हितग्राहियों को लाभ मिलेगा, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जल्द से जल्द उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए. खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 15 दिन के अंदर ही नया गैस कनेक्शन महिला हितग्राहियों तक पहुंचाया जाएगा, इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. 

बस्तर को मिलेगी प्राथमिकता

खास बात यह है कि गैस कनेक्शन वितरण में नियद नेल्लानार योजना के तहत बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा जिलों के पात्र हितग्राहियों को सर्वप्रथम गैस कनेक्शन दिया जाएगा. इन क्षेत्रों में शत-प्रतिशत लाभार्थियों को कवर करने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे. क्योंकि बस्तर संभाग में सभी घरों तक एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. ऑयल कंपनियों के साथ समन्वय कर इन शिविरों में ऑन-स्पॉट ई-केवाईसी और कनेक्शन वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 'जिला उज्ज्वला समिति' गठित की जाएगी. यह समिति आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन और समयबद्ध वितरण की मॉनिटरिंग करेगी. पात्र परिवारों से सात दिनों के अंदर ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसके बाद गैस एजेंसियां इनका परीक्षण कर 15 दिन में कनेक्शन जारी करेंगी. 

ये भी पढ़ेंः पीएम आवास योजना ने छत्तीसगढ़ में रचा इतिहास, बिलासपुर में 34000 परिवारों के बने मकान

पात्रता के मापदंड

योजना के तहत वही परिवार लाभ ले सकेंगे जिनकी मासिक आय 10 हजार रुपये से कम हो. यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, गैर-कृषि उद्यम का मालिक है, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 50 हजार रुपये से अधिक है, 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि का स्वामी है, मोटर वाहन या यंत्रीकृत कृषि उपकरण रखता है या पहले से एलपीजी कनेक्शन है, तो ऐसे परिवार अपात्र माने जाएंगे. इस बात का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि पात्र हितग्राहियों को तुरंत योजना का लाभ मिलना चाहिए. 

राज्य सरकार ने 34,425 परिवारों के लिए चिह्नांकित ग्रामों में विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है. क्योंकि दूरस्थ और दुर्गम इलाकों से आने वाले आवेदनों के ई-केवाईसी के लिए नेटवर्क सुविधा वाले क्षेत्रों का चयन किया जाएगा, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. इस तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत छत्तीसगढ़ में नए एलपीजी कनेक्शन वितरण के लिए एक व्यापक और समन्वित अभियान शुरू किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. ऐसे में दिवाली पर यह बड़ा गिफ्ट माना जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में दिवाली पर कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? देखें छुट्टियों की लिस्ट

