Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3113604
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर! होली के दिन भी खुली रहेंगी दुकानें, सरकार ने 3 ड्राई डे किए खत्म

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत इस साल होली पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी. सरकार ने पहले से तय सात ड्राई डे की लिस्ट में बदलाव किया है, जिससे तीन दिन होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस पर लगी रोक हटा दी गई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर! होली के दिन भी खुली रहेंगी दुकानें, सरकार ने 3 ड्राई डे किए खत्म

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद होली पर शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी. पहले होली पर ड्राई डे घोषित किया जाता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है. नई पॉलिसी के तहत सात तय ड्राई डे में से तीन कम कर दिए गए हैं, जिसमें होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी का निर्वाण दिवस शामिल हैं. होलिका दहन के अगले दिन भी राज्य भर में शराब की दुकानों पर बिक्री जारी रहेगी. इस फैसले से पुलिस के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना और दंगाइयों को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है.

पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती
इस फैसले ने राज्य पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती खड़ी कर दी है. होली जैसे त्योहार के दौरान शराब की बढ़ती उपलब्धता, जो पहले से ही एक संवेदनशील त्योहार है ने दंगों और संघर्ष का खतरा बढ़ा दिया है. पुलिस विभाग को अब शराब पीकर गाड़ी चलाने और सार्वजनिक गड़बड़ी को रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना होगा.  इस फैसले से रेवेन्यू तो बढ़ेगा, लेकिन त्योहार के दिन शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन को दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी.

सरकार ने 3 ड्राई डे किए खत्म
नई पॉलिसी के तहत जिन तीन खास दिनों पर शराब पर बैन हटाया गया है, उनमें होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी का निर्वाण दिवस शामिल हैं. पहले छत्तीसगढ़ में त्योहारों और खास मौकों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन मौकों पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह बैन था.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले बंद रहती थी दुकानें
अभी तक छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब दुकानों पर पूरी तरह ताला लगा रहता था. होली की पूर्व संध्या पर पुलिस भी विभिन्न स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाती थी. त्योहार के लिए पहले से शराब लेकर जाने वालों से पूछताछ की जाती थी और कई बार जब्ती या कार्रवाई की नौबत भी आ जाती थी. लेकिन नई आबकारी नीति लागू होने के बाद इस बार स्थिति अलग रहेगी. बिक्री पर रोक नहीं होगी, इसलिए अनावश्यक कार्रवाई की संभावना कम रहेगी और अवैध शराब की बिक्री पर भी नियंत्रण लगने की उम्मीद है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर! होली के दिन भी खुली रहेंगी दुकानें
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोजशाला मामले में सुनवाई आज, मुंबई दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन,पढ़ें 18 फरवरी की खबरें
rewa news
रीवा में बड़ा एक्शन: 300 से ज्यादा लोगों पर FIR, 3 घंटे तक शहर जाम; जानिए पूरा मामला
mp news
15 बच्चों पर 3 टीचर और 2 लाख का वेतन, शिक्षकों को नहीं पता शिक्षा मंत्री का नाम
Ujjain News Hindi
चलते झूले पर मधुमक्खियों का हमला, जान बचाने के लिए ऊंचाई से नीचे उतरने लगे लोग
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ को मिले 7 नए IAS, राज्य सेवा के अधिकारियों का हुआ प्रमोशन, जानिए नाम
ratlam news
रतलाम के स्कूल में 'चोटी' पर बवाल, छात्राओं ने शिक्षिका पर लगाए बाल काटने के आरोप
mp news
11.14% की रिकॉर्ड वृद्धि के साथ देश की 'ग्रोथ इंजन' बना मध्यप्रदेश! बदल रही तस्वीर
mp news
उज्जैन में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, लाठी-डंडे से कोचिंग संचालक पर हमला, जानिए
chhattisgarh news
बिरनपुर हिंसा मामला, रहीम-ईदुल की हत्या के 17 आरोपी दोषमुक्त, 3 साल बाद आया फैसला