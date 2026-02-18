छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर! होली के दिन भी खुली रहेंगी दुकानें, सरकार ने 3 ड्राई डे किए खत्म

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद होली पर शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी. पहले होली पर ड्राई डे घोषित किया जाता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है. नई पॉलिसी के तहत सात तय ड्राई डे में से तीन कम कर दिए गए हैं, जिसमें होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी का निर्वाण दिवस शामिल हैं. होलिका दहन के अगले दिन भी राज्य भर में शराब की दुकानों पर बिक्री जारी रहेगी. इस फैसले से पुलिस के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना और दंगाइयों को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है.

पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती

इस फैसले ने राज्य पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती खड़ी कर दी है. होली जैसे त्योहार के दौरान शराब की बढ़ती उपलब्धता, जो पहले से ही एक संवेदनशील त्योहार है ने दंगों और संघर्ष का खतरा बढ़ा दिया है. पुलिस विभाग को अब शराब पीकर गाड़ी चलाने और सार्वजनिक गड़बड़ी को रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना होगा. इस फैसले से रेवेन्यू तो बढ़ेगा, लेकिन त्योहार के दिन शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन को दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी.

सरकार ने 3 ड्राई डे किए खत्म

नई पॉलिसी के तहत जिन तीन खास दिनों पर शराब पर बैन हटाया गया है, उनमें होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी का निर्वाण दिवस शामिल हैं. पहले छत्तीसगढ़ में त्योहारों और खास मौकों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन मौकों पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह बैन था.

पहले बंद रहती थी दुकानें

अभी तक छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब दुकानों पर पूरी तरह ताला लगा रहता था. होली की पूर्व संध्या पर पुलिस भी विभिन्न स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाती थी. त्योहार के लिए पहले से शराब लेकर जाने वालों से पूछताछ की जाती थी और कई बार जब्ती या कार्रवाई की नौबत भी आ जाती थी. लेकिन नई आबकारी नीति लागू होने के बाद इस बार स्थिति अलग रहेगी. बिक्री पर रोक नहीं होगी, इसलिए अनावश्यक कार्रवाई की संभावना कम रहेगी और अवैध शराब की बिक्री पर भी नियंत्रण लगने की उम्मीद है.

