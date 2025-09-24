क्या आप भी पब्लिक प्लेस पर करते हैं UPI से पेमेंट? तुरंत हो जाएं सावधान, ये खबर पढ़ सहम जाएंगे

UPI Payment Safety Tips: क्या आप भी ओपन प्लेस यानी सार्वजनिक जगहों पर यूपीआई का इस्तेमाल कर पेमेंट करते हैं? अगर, हां तो आपको भी तुरंत सावधान होने की जरूरत है. हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको खतरे से बचाना है. दरअसल, रायपुर से एक खबर आई है, जहां एक किसान ने फोन से ऑनलाइन पेमेंट किया और फिर बाद में बदमाशों ने फोन छीनकर खाते से 1 लाख 93 हजार रुपये निकाल लिए. तो आप भी कभी भी यूपीआई से पेमेंट करते समय यह सुनिश्चित करें को आपका पिन कोई देख तो नहीं रहा है.

बदमाशों ने कैसे दिया घटना को अंजाम?

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसान नूतन तिवारी ने एक ढाबे में खाना खाया. खाना खाकर उन्होंने अपने फोन से ऑनलाइन पेमेंट किया. इस दौरान बदमाशों ने किसी तरह उनका पासवर्ड देख लिया. इसके बाद उन लोगों ने किसान का पीछा किया और मोबाइल फोन छीन लिया. मोबाइल छीनकर बदमाशों ने किसान के खाते से 1 लाख 93 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए. इसके बाद किसान ने पुलिस को शिकायत दी और 4 बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. मामला रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र का है.

सार्वजनिक जगहों पर पेमेंट करते समय बरतें ये सावधानियां

कभी भी पब्लिक प्लेस यूपीआई ऐप के जरिए पेमेंट करते समय सावधानी बरतें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें. पेमेंट करते समय किसी भी हाल में किसी के साथ UPI पिन शेयर न करें. इसके साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि पेमेंट करते समय आपका यूपीआई पिन कोई देख तो नहीं रहा है. अपने बैंक अकाउंट को नियमित रूप से मॉनिटर करें और लेनदेन अलर्ट चालू करें, जिससे समय-समय पर आपको अपने बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिलती रहे.

केवल अपने बैंक या आधिकारिक ऐप स्टोर से UPI ऐप डाउनलोड करें. कभी भी पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत होती है. किसी से पैसे लेने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती. किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसे लेने के लिए क्यूआर कोड स्कैन न करें और ना ही पेमेंट करें. कभी भी पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन डालने की जरूरत पड़ती, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं. फिशिंग ईमेल, मैसेज या कॉल के जरिए भेजे गए संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, क्योंकि ये आपकी संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं.