जेल से बाहर आते ही आरोपी ने शिकायतकर्ता को उतारा मौत के घाट, सिर, चेहरे, सीने पर किए ताबड़तोड़ वार; खुद भी दी जान

Raipur news: रायपुर से दंग कर देने वाला मामला सामने आया है जहां जमानत पर बाहर आकर आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को मौत के घाट उतार दिया और खुद की भी जान ले ली. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ये वारदात आंगनबाड़ी केंद्र में अंजाम दिया है. आरोपी दुष्कर्म के केस में जेल में बंद था.

क्या है पूरा मामला

आरोपी द्वारा ये हत्याकांड बालोद के एक आंगनबाड़ी केंद्र में अंजाम दिया गया है. आरोपी जब आंगनबाड़ी पहुंचा तब उस वक्त बच्चे खाना खा रहे थे. उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया और महिला पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए. आरोपी ने सिर, गले, चेहरे, और सीने पर बेरहमी से वार किए जिसकी वजह से महिला की मौके पर मौत हो गई. इतना सबकुछ करने के बाद आरोपी ने खुद को पंख से लटकाकर आत्महत्या कर ली.

महिला और आरोपी में आपसी संबंध

पुलिस के मुताबिक महिला और आरोपी में पहले से संबंध थे. महिला के पति की मौत 15 साल पहले हो चुकी थी. दोनों को दो बच्चे भी हैं. पति के मौते के बाद से दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी. इस दौरान आरोपी महिला के घर आने-जाने लगा हालांकि महिला के बेटे को आरोपी का यूं घर पर आना पसंद नहीं आता था.

आरोप के खिलाफ केस दर्ज

महिला ने आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था. महिला के मुताबिक आरोपी ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. महिला की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया जिसके बाद वो हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था. फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड की जांच कर रही है.