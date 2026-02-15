Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3110884
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

जेल से बाहर आते ही आरोपी ने शिकायतकर्ता को उतारा मौत के घाट, सिर, चेहरे, सीने पर किए ताबड़तोड़ वार; खुद भी दी जान

cg news :जमानत पर बाहर आकर आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को मौत के घाट उतार दिया और खुद की भी जान ले ली है. आरोपी और महिला के बीच पहले संबंध भी थे.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Raipur news: रायपुर से दंग कर देने वाला मामला सामने आया है जहां  जमानत पर बाहर आकर आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को मौत के घाट उतार दिया और खुद की भी जान ले ली. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ये वारदात आंगनबाड़ी केंद्र में अंजाम दिया है. आरोपी दुष्कर्म के केस में जेल में बंद था.

क्या है पूरा मामला
आरोपी द्वारा ये हत्याकांड बालोद के एक आंगनबाड़ी केंद्र में अंजाम दिया गया है. आरोपी जब आंगनबाड़ी पहुंचा तब उस वक्त बच्चे खाना खा रहे थे. उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया और महिला पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए.  आरोपी ने सिर, गले, चेहरे, और सीने पर बेरहमी से वार किए जिसकी वजह से महिला की मौके पर मौत हो गई. इतना सबकुछ करने के बाद आरोपी ने खुद को पंख से लटकाकर आत्महत्या कर ली. 

महिला और आरोपी में आपसी संबंध
पुलिस के मुताबिक महिला और आरोपी में पहले से संबंध थे. महिला के पति की मौत 15 साल पहले हो चुकी थी. दोनों को दो बच्चे भी हैं. पति के मौते के बाद से दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी. इस दौरान आरोपी महिला के घर आने-जाने लगा हालांकि महिला के बेटे को आरोपी का यूं घर पर आना पसंद नहीं आता था. 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोप के खिलाफ केस दर्ज
महिला ने आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था. महिला के मुताबिक आरोपी ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. महिला की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया जिसके बाद वो हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था. फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड की जांच कर रही है.

TAGS

cg raipur news

Trending news

cg raipur news
जेल से बाहर आते ही आरोपी ने शिकायतकर्ता की ली जान, सिर, चेहरे, सीने पर किए कई वार
Vikramotsav
गाड़ी खरीदने का सुनहरा मौका! उज्जैन व्यापार मेले में रोड टैक्स पर 50% की छूट...
niwari news
MP में यहां बनेगा नया इंडस्ट्रियल एरिया, 240 एकड़ जमीन चिन्हित, युवाओं को बड़ी सौगात
Navgraha Shakti Peetha
डबरा में ऐसा क्या देख लिया CM ने की बोल पड़े, 'आपने तो जंगल में मंगल कर दिया'...
Bilaspur News
पति ने पांचवी पत्नी को उतारा मौत के घाट, शव को घर से 4-5 किमी दूर पेड़ पर लटकाया
bhopal news
भोपाल में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, धुएं के काले गुबार से ढका आसमान, मचा हड़कंप
Raipur Crime News
GATE एग्जाम में मुन्नाभाइयों की एंट्री! इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ 6 युवक गिरफ्तार
balod News In Hindi
मासूम के कब्र से छेड़छाड़! मौके पर मिला तत्रं मंत्र का सामान, ग्रामीणों में दहशत
Latest Shahdol News
Google पर नंबर ढूंढना पड़ा महंगा, ठगों ने उड़ाए 1.59 लाख रुपए; इस तरह से हुई ठगी
Khajrana Ganesh Temple
खजराना मंदिर में गैंगस्टर की एंट्री पर बवाल, गार्ड बर्खास्त-एजेंसी पर जुर्माना...