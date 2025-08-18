रायपुर के स्कूलों में अब हर महीने होगी परीक्षा, आंसरशीट चेकिंग पर भी बदला नियम

Raipur School Exam Rule: बच्चों के मन से परीक्षा का डर भगाने के लिए रायपुर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग 'उत्कर्ष योजना' की शुरूआत कर रही है. इस योजना के तहत अब हर महीने स्कूलों मे एग्जाम कराया जाएगा. यानी की अब बच्चों को एक दो बार नहीं बल्कि हर महीने ही परीक्षा देना होगा. उत्कर्ष योजना के तहत एग्जाम पेपर जिला स्तर पर तैयार किया जा रहा है और इन पेपरों को बोर्ड एग्जाम जैसा सेट किया जाएगा.

क्या है रायपुर की उत्कर्ष योजना

रायपुर के बच्चों के मन से एग्जाम का डर भगाने और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राजधानी में उत्कर्ष योजना की शुरूआत की गई है. रायपुर के सभी स्कूलों में ये योजना सफलतापूर्वक लागू है. जिला स्तर पर पेपर को तैयार कर स्कूलों में बांटा जा रहा है. इन पेपरों का एग्जाम तिमाही, हाफ इयरली और फाइनल के महीनों को छोड़कर हर बाकी महीनों में आयोजित किए जाएंगे.

अभिभावक के साथ मिटिंग

रायपुर के हर स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग भी आयोजित किया जा रहा है. इस दौरान बच्चे को रेगुलर स्कूल आने की ओर प्रेरित किया जा रहा है. छात्र एग्जाम में कहा गलती कर रहा इसपर भी ध्यान दिया जा रहा है. बच्चों की कमियों के बारे में अभिभावकों से सलाह लिया जा रहा है. वहीं कई बच्चों को इस दौरान उनकी गलती को बताते हुए सही जवाब लिखने की ओर प्रेरित किया जा रहा है.

दूसरे स्कूलों में कॉपी की जांच

इस योजना के तहत बच्चों के आंसरशीट को शहर के दूसरे स्कूलों में भी भेजा जा रहा है. जिला स्तर पर पेपर बनाने से आंसर शीट का शहर के दूसरे स्कूलों में चेक होना मान्य है. ऐसा करने से कॉपी चेकिंग को लेकर पार्दर्शिता और श्वसनीयता बनी रहती है. लगभग 2 % आंसर कॉपी को शहर के दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है. रायपुर में लागू हई उत्कर्ष योजना बच्चों के हित में बताई जा रही है जिससे शिक्षा को लेकर कोई भी बच्चा कमजोर न रहे.

सोर्स: पत्रिका