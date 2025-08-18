रायपुर के स्कूलों में अब हर महीने होगी परीक्षा, आंसरशीट चेकिंग पर भी बदला नियम
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2886864
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

रायपुर के स्कूलों में अब हर महीने होगी परीक्षा, आंसरशीट चेकिंग पर भी बदला नियम

CG News: रायुपर के स्कूलों में अब हर महीने परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी. उत्कर्ष योजना के तहत बच्चों को अब हर महीने एग्जाम के लिए तैयार रहना पड़ेगा. परीक्षा का पेपर जिला स्तर पर तैयार किया जाएगा.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Raipur School Exam Rule: बच्चों के मन से परीक्षा का डर भगाने के लिए रायपुर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग 'उत्कर्ष योजना' की शुरूआत कर रही है. इस योजना के तहत अब हर महीने स्कूलों मे एग्जाम कराया जाएगा. यानी की अब बच्चों को एक दो बार नहीं बल्कि हर महीने ही परीक्षा देना होगा. उत्कर्ष योजना के तहत एग्जाम पेपर जिला स्तर पर तैयार किया जा रहा है और इन पेपरों को बोर्ड एग्जाम जैसा सेट किया जाएगा.

क्या है रायपुर की उत्कर्ष योजना
रायपुर के बच्चों के मन से एग्जाम का डर भगाने और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राजधानी में उत्कर्ष योजना की शुरूआत की गई है. रायपुर के सभी स्कूलों में ये योजना सफलतापूर्वक लागू है. जिला स्तर पर पेपर को तैयार कर स्कूलों में बांटा जा रहा है. इन पेपरों का एग्जाम तिमाही, हाफ इयरली और फाइनल के महीनों को छोड़कर हर बाकी महीनों में आयोजित किए जाएंगे.

अभिभावक के साथ मिटिंग
रायपुर के हर स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग भी आयोजित किया जा रहा है. इस दौरान बच्चे को रेगुलर स्कूल आने की ओर प्रेरित किया जा रहा है. छात्र एग्जाम में कहा गलती कर रहा इसपर भी ध्यान दिया जा रहा है. बच्चों की कमियों के बारे में अभिभावकों से सलाह लिया जा रहा है. वहीं कई बच्चों को इस दौरान उनकी गलती को बताते हुए सही जवाब लिखने की ओर प्रेरित किया जा रहा है. 

दूसरे स्कूलों में कॉपी की जांच
इस योजना के तहत बच्चों के आंसरशीट को शहर के दूसरे स्कूलों में भी भेजा जा रहा है. जिला स्तर पर पेपर बनाने से आंसर शीट का शहर के दूसरे स्कूलों में चेक होना मान्य है. ऐसा करने से कॉपी चेकिंग को लेकर पार्दर्शिता और श्वसनीयता बनी रहती है. लगभग 2 % आंसर कॉपी को शहर के दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है. रायपुर में लागू हई उत्कर्ष योजना बच्चों के हित में बताई जा रही है जिससे शिक्षा को लेकर कोई भी बच्चा कमजोर न रहे.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: पत्रिका

TAGS

cg raipur news

Trending news

chhattisgarh mysterious places
छत्तीसगढ़ में मौजूद अनोखी जगहें, मंगल ग्रह के टुकड़े से लेकर स्पंजी जमीन करती हैरान!
bhopal news
DRI की बड़ी कार्रवाई, भोपाल में अवैध दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़,7 गिरफ्तार
raigarh news
झूले की सैर करने बैठे लोगों की आसमान में अटकी रही सांसे, डेढ़ घंटे तक चला खौफनाक मंजर
tikamgarh news
प्यार के जाल में फंसाकर बनाया शारीरिक संबंध, अब वीडियो बना मुसीबत, युवती पहुंची थाने
indore news
'दिन में 6 बार वीडियो कॉल करती हैं भाभी', BJP नगर अध्यक्ष का बयान, बोले-महापौर हीरो
mp news
गहरी नींद में सो रही थी महिला, अचानक कमरे से आई चीखने की आवाज, सीन देख घरवाले...
Chhattisgarh News In Hindi
हिचकोले खाती कार, कीचड़ में धंसी बाइक..देखिए विकास का दम भरते छत्तीसगढ़ के खस्ताहाल
chhattisgarh news
जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की बढ़ीं मुश्किलें,ED ने मांगी 5 दिन की रिमांड
rewa news
आशिक के लिए छोड़ा पति का घर, फिर टूटा शादी का सपना, बेवफाई ने छीन ली महिला की जिंदगी
Panna news
मंत्री के पैरों में गिड़गिड़ाकर रोए आदिवासी बुजुर्ग दंपती, बोले-अभी हम जिंदा हैं
;