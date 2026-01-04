छत्तीसगढ़ में 5 लाख छात्र एक साथ गाएंगे वंदे-मातरम्, 150वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम; हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की वर्षा

Vande Mataram 150th Anniversary: रायपुर, बलौदा बाजार और भाटापारा जिले में वन्देमातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेजों में सामूहिक गान का बड़ा आयोजन किया जाएगा. इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रायपुर सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा विभाग और संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि कार्यक्रम समयबद्ध, सुव्यवस्थित और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर संपन्न होना चाहिए.

सांसद अग्रवाल ने बताया कि रायपुर और बलौदा बाजार-भाटापारा क्षेत्र के लगभग 3,000 शिक्षण संस्थानों में यह आयोजन होगा. इसमें करीब 5 लाख विद्यार्थी हिस्सा लेंगे. राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां 25,000 छात्र एक साथ वन्देमातरम गाएंगे. इस अवसर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी. कार्यक्रम में NCC, NSS, रेडक्रॉस और स्काउट्स-गाइड्स के कैडेट्स भी सक्रिय भाग लेंगे.

कब आयोजित होगा यह कार्यक्रम

सभी संस्थानों में 15 जनवरी को सुबह 11 बजे विद्यार्थी एकत्रित होंगे. पहले प्रस्तावना का वाचन होगा और फिर 11.30 से 12.30 बजे तक देशभक्ति से भरे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. पूरे क्षेत्र में सामूहिक वन्देमातरम गान ठीक 12.55 बजे शुरू होगा. सांसद अग्रवाल ने कहा कि यह सिर्फ गीत का आयोजन नहीं, बल्कि बच्चों को राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और भारत माता के प्रति समर्पण की भावना से जोड़ने का प्रयास है.

नई पीढ़ी में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी

उन्होंने आगे बताया कि महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 7 नवंबर 1875 को रचित वन्देमातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों में देशभक्ति की चेतना जगाई. 150वीं वर्षगांठ और सेना दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम नई पीढ़ी में देशभक्ति, सेना के सम्मान और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना मजबूत करेगा. सांसद अग्रवाल ने सभी शिक्षण संस्थानों और संगठनों को समयबद्ध तैयारी और छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

