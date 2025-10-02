Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2944549
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

101 फीट का रावण, 81-81 फीट के कुंभकरण-मेघनाद के पुतले... रायपुर में कहां और कितने बजे होगा दहन?

Chhattisgarh Tallest Ravana Dahan: रायपुर के WRS रेलवे ग्राउंड में बड़े ही धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. इस बार यहां पर 105 फीट का रावण का पुतला जलाया जाएगा. वहीं कुंभकरण और मेघनाथ का 85-85 फीट का पुतला दहन किया जाएगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायपुर में कहां और कितने बजे होगा रावण दहन
रायपुर में कहां और कितने बजे होगा रावण दहन

Raipur Dussehra 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दशहरा उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. आज WRS रेलवे ग्राउंड में रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार रावण 105 फीट लंबा बनाया गया है, जबकि कुंभकरण और मेघनाथ 85-85 फीट के हैं. कारीगर राजा ने बताया कि इस बार रावण का रूप हर साल से अलग और डरावना दिखेगा. बता दें कि  WRS रेलवे ग्राउंड में शाम 7 बजे आतिशबाजी के साथ रावण दहन किया जाएगा.

रावण की आंखें और मुंह पहले से बड़े बनाए गए हैं, जिससे यह और ज्यादा डरावना लगेगा. चेहरे की बनावट भी अलग बनाई गई है. कुंभकरण को बच्चों और युवाओं के बीच ज्यादा पसंद होने की वजह से रंग-बिरंगे तरीके से खास बनाया गया है. इसका बड़ा और मजबूत शरीर तैयार किया गया है ताकि मैदान में यह अलग और आकर्षक दिखे.

 पूजा की तैयारी  शुरू
मेघनाथ की मूर्ति को शांत और दोस्ताना अंदाज में बनाया गया है. रावण के बेटे होने की वजह से इसे अलग दिखाने की कोशिश की गई है. मूर्ति बनाने का मुख्य काम पूरा हो चुका है, अब केवल आखिरी रंग-रोगन और सजावट का काम बाकी है. मैदान में रावण की प्रतिमा लगाने और पूजा करने की तैयारी भी शुरू हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा का पूरा इंतजाम 
रावण दहन के लिए जिला प्रशासन और रेलवे ने सुरक्षा और ट्रेन की व्यवस्था को लेकर नियम जारी किए हैं. रेलवे ने कहा है कि दहन के पास से गुजरने वाली ट्रेन 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलेगी और लोको पायलट लगातार हॉर्न बजाएंगे. आयोजक जी स्वामी ने बताया कि आतिशबाजी के लिए पश्चिम बंगाल से कलाकार आए हैं और सुरक्षा का पूरा इंतजाम हर साल की तरह रहेगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

vijayadashami 2025Dussehra 2025raipur news

Trending news

MP Crime News
जब नींद में आई चीख…उमरिया में एसिड अटैक से झुलसी महिला, सन्न रह गया गांव
crime news
अकेली महिला देख 7 हैवानों ने किया गैंगरेप; पुलिस ने सड़कों पर निकाला जुलूस
mp news
चंबल ऑनर किलिंग कांड में बड़ा मोड़! जल्द सामने आएगा हत्याकांड का पूरा सच
chhattisgarh news
4 अक्टूबर को बस्तर आएंगे अमित शाह, दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे गृहमंत्री, जानिए
mp news
भोपाल में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने परिवार को रौंदा, पति-पत्नी और बेटे की मौत
mp news
दशहरे पर जलेगी बीमा कंपनी का रावण, सीहोर के किसानों ने खराब सोयाबीन से बनाया पुतला
mp news
पंडाल में नाचने से रोका तो बौखलाई बहू, पति और बेटे के साथ ससुर को उतारा मौत के घाट
Cough Syrup
अपने बच्चे को तो नहीं दे रहे ये 2 कफ सिरप, 6 बच्चों की मौत के बाद रोकी गई बिक्री
mp news
रावण दहन को लेकर आर-पार, ब्राह्मण समाज ने जताया विरोध, पुतले के सामने फोड़ी मटकियां
mp news
इंजीनियर युवती ने किया सुसाइड, माता-पिता से कहती थी: देवता मुझे बुलाते हैं, जाना है
;