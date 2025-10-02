101 फीट का रावण, 81-81 फीट के कुंभकरण-मेघनाद के पुतले... रायपुर में कहां और कितने बजे होगा दहन?

Raipur Dussehra 2025: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दशहरा उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. आज WRS रेलवे ग्राउंड में रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार रावण 105 फीट लंबा बनाया गया है, जबकि कुंभकरण और मेघनाथ 85-85 फीट के हैं. कारीगर राजा ने बताया कि इस बार रावण का रूप हर साल से अलग और डरावना दिखेगा. बता दें कि WRS रेलवे ग्राउंड में शाम 7 बजे आतिशबाजी के साथ रावण दहन किया जाएगा.

रावण की आंखें और मुंह पहले से बड़े बनाए गए हैं, जिससे यह और ज्यादा डरावना लगेगा. चेहरे की बनावट भी अलग बनाई गई है. कुंभकरण को बच्चों और युवाओं के बीच ज्यादा पसंद होने की वजह से रंग-बिरंगे तरीके से खास बनाया गया है. इसका बड़ा और मजबूत शरीर तैयार किया गया है ताकि मैदान में यह अलग और आकर्षक दिखे.

पूजा की तैयारी शुरू

मेघनाथ की मूर्ति को शांत और दोस्ताना अंदाज में बनाया गया है. रावण के बेटे होने की वजह से इसे अलग दिखाने की कोशिश की गई है. मूर्ति बनाने का मुख्य काम पूरा हो चुका है, अब केवल आखिरी रंग-रोगन और सजावट का काम बाकी है. मैदान में रावण की प्रतिमा लगाने और पूजा करने की तैयारी भी शुरू हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा का पूरा इंतजाम

रावण दहन के लिए जिला प्रशासन और रेलवे ने सुरक्षा और ट्रेन की व्यवस्था को लेकर नियम जारी किए हैं. रेलवे ने कहा है कि दहन के पास से गुजरने वाली ट्रेन 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलेगी और लोको पायलट लगातार हॉर्न बजाएंगे. आयोजक जी स्वामी ने बताया कि आतिशबाजी के लिए पश्चिम बंगाल से कलाकार आए हैं और सुरक्षा का पूरा इंतजाम हर साल की तरह रहेगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!