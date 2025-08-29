छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों के शपथ पर बवाल, कांग्रेस ने उठाया मुद्दा, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है. इस दौरान सीएम साय की कीबैनेट में तीन नए मंत्रियों ने ली. जिसके बाद छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई है. छत्तीसगढ़ में विधानसभा के सीटों के हिसाब से मंत्रियों की संख्या 13 ही होनी चाहिए, लेकिन यह संख्या अधिक हो गई है. इसको लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है. वहीं, अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है.

दरअसल, छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. जहां, जनहित याचिका दाखिल कर सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री सहित सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है.

कोर्ट ने मांगा शपथपत्र

इस मामले में शुक्रवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता बसदेव चक्रवर्ती से शपथपत्र मांगा है. कोर्ट ने जनहित याचिका की गंभीरता परखने के लिए उनसे उनके सामाजिक कार्यों और पृष्ठभूमि का विवरण पेश करने को कहा है. साथ ही राज्य शासन को भी इस मामले में पक्ष रखने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी.

15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती मंत्रियों की संख्या

ज्ञात हो, कि बीते 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, जिसमें गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल को शामिल किया गया. मंत्रिपरिषद में अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कुल 14 सदस्य हो गये हैं. मंत्रिमंडल की संख्या को लेकर कांग्रेस का तर्क है, कि मंत्रियों की संख्या विधानसभा में कुल सीटों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती.

सीमा से अधिक मंत्री

छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के हिसाब से यह संख्या अधिकतम 13.50 यानी 13 मंत्री होनी चाहिए. लेकिन 20 अगस्त को तीन नए मंत्री बनाए जाने के बाद कैबिनेट में अब 14 सदस्य हो गए हैं, जो इस सीमा से अधिक है. कांग्रेस का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 164 (1 क) का उल्लंघन है, इधर, भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है, और मंत्रियों की संख्या को लेकर हरियाणा में लागू फार्मूले का उदाहरण पेश कर रही है.

रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर

