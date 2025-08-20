छत्तीसगढ़ में साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार! गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब को मिली जगह
छत्तीसगढ़ में साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार! गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब को मिली जगह

Chhattisgarh Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया. सीएम विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में जिन 3 नए मंत्रियों को जगह मिली है उनके नाम है दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब. 

Written By  Divya Tiwari Sharma |Last Updated: Aug 20, 2025, 11:11 AM IST
छत्तीसगढ़ में साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार! गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब को मिली जगह

Sai Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ में लंबे समय के इंतजार के बाद बुधवार 20 अगस्त को सीएम विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया. तीन नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली.  इसके बाद सीएम साय के मंत्रिमंडल में कुल 13 मंत्री हो गए हैं. मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मंगलवार को सीएम विष्णुदेव साय ने राजभवन पहुंचकर इसकी जानकारी दी थी. नीचे पूरी खबर में पढ़िए नए बने मंत्रियों की जानकारी 

दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव का बारे में पूरी जानकरी के लिए यहां पढ़ें 

अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल बारे में पूरी जानकरी के लिए यहां पढ़ें 

आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब बारे में पूरी जानकरी के लिए यहां पढ़ें

जातीय समीकरण के साथ सामाजिक और भौगोलिक संतुलन भी
तीनों पहली बार के विधायक हैं जो अब साय सरकार में मंत्री बने हैं. बीजेपी ने इन विधायकों को मंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ में, जातीय समीकरण के साथ सामाजिक और भौगोलिक संतुलन भी बनाने की कोशिश की है. तीनों विधायकों में से एक विधायक सामान्य वर्ग से आते हैं. दूसरे अनुसूचित जनजाति वर्ग से और तीसरे पिछड़ा वर्ग से. संभागीय संतुलन को देखें तो वो भी कमाल बनता दिख रहा है. तीनों में विधायकों के जरिए बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग को टारगेट किया गया है. 

आज ही मिल सकते हैं विभाग
ताजा जानकरी मिल रही है कि आज यानि बुधवार ही देर शाम तक नये मंत्रियों को विभाग मिल सकते हैं. कारण ये भी बताया जा रहा है कि गुरूवार को सीएम साय दस दिवसीय विदेश दौरे पर जा रहे हैं, तो जाने से पहले मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा कर सकते हैं. पहले से बने कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है. अप्रत्याशित तौर पर आज देर शाम तक विभाग नहीं अलॉट हुआ तो नये मंत्रियों को विभाग के लिए अगले महीने का इंतजार करना पड़ सकता है .
 

Chhattisgarh News In Hindi

