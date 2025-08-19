छत्तीसगढ़ के किसानों को खुशखबरी, सीधे बैंक खाते में आएगा धान का पैसा, जानिए कैसे

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी का पैसा सीधे किसानों की बैंक खातों में ट्रांसफर होगा और किसानों को सहकारी बैंक और समितियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. क्योंकि राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के तहत खरीदी गई धान के भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला किया है. सरकार इस बार धान खरीदी का पैसा सीधे किसानों को उन खातों में ट्रांसफर करेगी जो आधार कार्ड से लिंक होंगे, इससे किसानों को समय से भुगतान भी मिल जाएगा और किसानों को बार-बार अपडेट लेने के लिए सहकारी बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे. इकी शुरुआत सरकार छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों से करने जा रही है.

छत्तीसगढ़ के तीन जिलों से शुरुआत

छत्तीसगढ़ के तीन जिलों से इसकी शुरुआत होगी, सरकार ने यह व्यवस्था पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने की तैयारी की है, जिसमें कोंडागांव, कोरिया और गौरेला-पेंड्रा मरवाही में किसानों के खातों में सीधा पैसा भेजा जाएगा. इन जिलों प्रक्रिया सफलतम रहने पर 2026 से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा. यह नई प्रणाली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लागू की जा रही है. अब तक किसानों को धान बेचने के बाद भुगतान के लिए सहकारी समितियों या बैंकों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, साथ ही, माइक्रो एटीएम से सीमित राशि (10,000 रुपये) ही निकाल पाने की सुविधा थी. अब यह बाध्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि बैंक खातों में पूरा पैसा एक बार में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. जिससे किसान अपने हिसाब से राशि निकाल सकेंगे.

इस प्रक्रिया के लागू होने से बिचौलियों की भूमिका भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. क्योंकि इससे भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी जबकि दलालों और भ्रष्टाचार की संभावना घटेगी. वहीं किसान जब चाहें, जितनी जरूरत हो उतनी राशि निकाल सकेंगे. साय सरकार का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है, सीधे खाते में बड़ी राशि आने से किसानों का भरोसा व्यवस्था में बढ़ेगा और प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई गति मिलेगी.

धान खरीदी शुरू होगी

बताया जा रहा है कि धान खरीदी की तैयारियां सरकार की तरफ से शुरू हो गई है. हालांकि अभी धान की फसल पकने में समय है, लेकिन सरकार ने बड़ी मात्रा में उत्पादन होने की वजह से धान खरीदी को लेकर जिलों में निर्देश जारी कर दिए हैं.

