छत्तीसगढ़ में बदल रहा मौसम का मिजाज, आज गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही कई इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की भी संभावना है. बता दें कि पिछले कई दिनों से राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, वहीं कई जगहों पर गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है. अनुमान है कि इस बारिश से लोगों को राहत मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: इंटरनेट पर वायरल हुआ बिना कपड़ों की पार्टी का निमंत्रण, पोस्टर में युवक-युवतियों को न्यूड आने का इनविटेशन

Add Zee News as a Preferred Source

छत्तीसगढ़ में बदल रहा मौसम का मिजाज

दरअसल, रविवार को प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है. भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. वहीं, कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की भी संभावना है. यह मौसमी गतिविधि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम के कारण हो रही है, जिसका असर प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है.

आज गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने विशेष रूप से चेतावनी भी दी है कि राज्य में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है. इसके साथ ही, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी प्रबल संभावना है. लोगों को बारिश के दौरान और खासकर बिजली गिरने की स्थिति में खुले स्थानों से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, बस्तर, जशपुर, सरगुजा समेत कई जगहों पर बारिश की संभावना है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, जानिए अब कब से कब तक चलेंगी कक्षाएं

पिछले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान

पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रही. मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान इसके दक्षिण ओडिशा और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे बारिश का माहौल बन रहा है और मौसम बदल रहा है.