Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3068008
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

क्या है APAAR-ID? देश के बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ निकला आगे, ये रहे जिलास्तर के आंकड़े

What is APAAR-ID: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई APAAR-ID सिस्टम में छत्तीसगढ़ ने बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है. बता दें कि छात्रों की स्थाई और डिजिटल शैक्षणिक पहचान दिलाने के लिए APAAR-ID बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 08, 2026, 08:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में APAAR-ID
छत्तीसगढ़ में APAAR-ID

रायपुरः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत सरकार द्वारा लागू की गई APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) व्यवस्था में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए देश के बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है. विद्यार्थियों को स्थायी और सुरक्षित डिजिटल शैक्षणिक पहचान प्रदान करने की दिशा में राज्य ने तेज और प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण प्रस्तुत किया है.

बता दें कि दिनांक 7 जनवरी 2026 तक राज्य के 57,045 विद्यालयों में अध्ययनरत कुल 57,10,207 विद्यार्थियों में से 50,60,941 विद्यार्थियों की APAAR-ID सफलतापूर्वक जनरेट की जा चुकी है. यह कुल का 88.63 प्रतिशत है, जो बड़े राज्यों में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है. यह उपलब्धि राज्य की डिजिटल शैक्षणिक संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है.

कहां-कितनी बनीं APAAR-ID?
जिला स्तर पर प्रदर्शन की बात करें, तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में 96.40 प्रतिशत तथा राजनांदगांव जिले में 96.38 प्रतिशत विद्यार्थियों की APAAR-ID तैयार की जा चुकी है, जो राज्य में सर्वाधिक है. इसके अतिरिक्त रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग एवं बलौदाबाजार जैसे जिलों में 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है. नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर तथा दंतेवाड़ा जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों की अपार-आईडी सफलतापूर्वक तैयार की जा चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

APAAR-ID बनाने की प्रक्रिया जारी
सभी जिलों में शेष विद्यार्थियों की APAAR-ID निर्माण की प्रक्रिया निरंतर प्रगति पर है. राज्य शासन के निर्देशानुसार शिक्षकगण एवं संबंधित अधिकारी इस कार्य को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि कोई भी विद्यार्थी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल से वंचित न रह जाए.

सरकार ने दिए स्पष्ट निर्देश
वहीं भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, कि 31 जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थियों की APAAR-ID तैयार की जाए. इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समयबद्ध एवं समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके.

छात्र की स्थायी डिजिटल पहचान
उल्लेखनीय है कि APAAR-ID प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान प्राप्त होगी, जिसमें उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां, प्रमाण-पत्र एवं क्रेडिट्स सुरक्षित डिजिटल रूप में संग्रहीत रहेंगे. यह व्यवस्था विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता, पारदर्शिता तथा राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक मोबिलिटी को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

 मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

What is APAAR-IDchhattisgarh news

Trending news

What is APAAR-ID
क्या है APAAR-ID? देश के बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ निकला आगे, जानें आंकड़े
damoh crime news
पल भर में परिवार खत्म! मासूम के साथ पति-पत्नी ने लगाई फांसी, सामने आई बड़ी वजह
shahdol news
रेत माफियाओं के हौसले बुलंद! नायब तहसीलदार पर बोला हमला, SDM को भी धमकी
Balod Neem Tree
नीम के पेड़ में चमत्कार! अचानक बहने लगी 'दूध की धारा', पूजा-पाठ करने वालों की होड़
chhatarpur news
पहली पत्नी के अंधेपन का फायदा उठाकर पति ने की दूसरी शादी, दोनों के साथ रहने को राजी!
mp train news
अब दो नहीं तीन लाइनों पर सरपट दौड़ेंगी ट्रेनें, दमोह-कटनी रेलवे ट्रैक पर काम पूरा
mp news
MP में 'धीमा जहर' बन रहा पानी! 55 में से 39 जिलों में भूजल में मिला खतरनाक नाइट्रेट
mp High Court news
एमपी में इन कर्मचारियों को मिलेगी 100 फीसदी सैलरी, हाईकोर्ट ने रद्द किया ये फैसला
bhupesh baghel
BJP के गढ़ में भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी, विधानसभा चुनाव में संभालेंगे कमान
MP Crime News
पति को छोड़ा, प्रेमी को अपनाया, फिर तीसरे के चक्कर में पड़ी महिला...मिली दर्दनाक मौत