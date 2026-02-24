SANKALP क्या है, जिस थीम पर इस बार बना है छत्तीसगढ़ का बजट? जानें एक-एक शब्द का मतलब

Chhattisgarh Budget 2026: वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ विधानसभा में "SANKALP" थीम के तहत 2026-27 का बजट पेश कर रहे हैं. "ज्ञान" और "गति" के बाद इस बार सरकार ने "संकल्प" को विकास का आधार बनाया है. फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी ने विधानसभा में इस विजन के बारे में विस्तार से बताया. बता दें कि विधानसभा का बजट सेशन 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा. सेशन की शुरुआत राज्यपाल रामेन डेका के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने राज्य में विकास की अपार संभावनाओं पर रोशनी डाली.

SANKALP क्या है?

ज्ञान और गति के बाद इस बार छत्तीसगढ़ का बजट "संकल्प" थीम पर पेश किया जा रहा है. SANKALP के हर अक्षर का एक खास मतलब है. S: समावेशी विकास, A: अधोसंरचना, N: निवेश, K: कुशल मानव संसाधन, A: अंत्योदय, L: लाइवलीहुड, और P: पॉलिसी से परिणाम तक.

बस्तर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बस्तर के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. बस्तर को अलग-अलग स्कीम के तहत ₹100 करोड़ मिलेंगे. फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल लाइट, एग्रीकल्चर और एग्रो-फॉरेस्ट प्रोसेसिंग के फील्ड में काम के लिए किया जाएगा. बस्तर में टूरिज्म फैसिलिटी भी डेवलप की जाएंगी. इसके अलावा, तीन एयरपोर्ट: बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर के डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा ₹80 करोड़ दिए जाएंगे. साथ ही दुर्गावती योजना के तहत लड़कियों को 18 साल की होने पर ₹1.5 लाख मिलेंगे.

कई बड़े ऐलान हो सकते हैं

बता दें कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी साय सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर रहे हैं. माना जा रहा है कि बजट में कई और अहम घोषणाएं हो सकती हैं. सरकार जी राम जी योजना और महतारी वंदन योजना समेत कई स्कीमों पर अहम घोषणाएं कर सकती है. सरकार गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर भी अहम घोषणाएं कर सकती है. बजट में चल रहे एंटी-नक्सल कैंपेन के लिए भी अहम प्रोविजन शामिल हो सकते हैं.

