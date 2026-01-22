Advertisement
IPS संजीव शुक्ला बने रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर, गृह विभाग ने 15 पुलिस अधिकारियों की बदली पोस्टिंग

Raipur First Police Commissioner: आईपीएस संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. बता दें कि शहर में शुक्रवार से कमिश्नरी सिस्टम लागू हो जाएगा. वहीं प्रशासनिक फेरबदल में डॉ. लाल उमेद सिंह जशपुर एसपी और श्वेता श्रीवास्तव रायपुर ग्रामीण एसपी बनाई गई हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:57 PM IST
IPS Sanjeev Shukla
IPS Sanjeev Shukla: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को आखिरकार अपना पहला पुलिस कमिश्नर मिल गया है. आईपीएस अफसर संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. गृह विभाग ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है. शुक्रवार से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी, जिससे राजधानी की पुलिस व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा. लंबे समय से इस पद को लेकर चर्चा चल रही थी, जिस पर अब सरकार ने अंतिम मुहर लगा दी है.

बता दें कि पुलिस महकमे में हुए फेरबदल के तहत रायपुर के वर्तमान एसपी डॉ. लाल उमेद सिंह को जशपुर जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. वहीं रेलवे एसपी श्वेता श्रीवास्तव को रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा मयंक गुर्जर को उत्तर नगरीय निकाय का उपायुक्त बनाया गया है. इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किए हैं. जिससे प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव साफ नजर आ रहा है.

कौन हैं IPS संजीव शुक्ला ?
रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर को लेकर कई सीनियर आईपीएस अफसरों के नाम चर्चा में थे. इनमें आईजी संजीव शुक्ला, बीएन मीणा, रामगोपाल गर्ग और अजय यादव के नाम सबसे आगे बताए जा रहे थे. इसके बाद साय सरकार ने आईजी संजीव शुक्ला के नाम पर भरोसा जताया. वे फिलहाल बिलासपुर रेंज के आईजी के पद पर तैनात है. संजीव शुक्ला 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनका फील्ड व प्रशासनिक अनुभव काफी मजबूत माना जाता है.

रायपुर में नई पुलिस व्यवस्था
वहीं पुलिस कमिश्नर के साथ-साथ जॉइंट पुलिस कमिश्नर के पद को लेकर भी चर्चाएं तेज थीं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस पद के लिए विजय अग्रवाल और डॉ. लाल उमेद सिंह के नामों पर विचार किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल जॉइंट कमिश्नर की घोषणा नहीं हुई है. नई व्यवस्था के तहत रायपुर के 21 थाने पुलिस कमिश्नर के अधीन रहेंगे, जबकि 12 थाने एसपी के अधीन होंगे. यह सिस्टम भोपाल और इंदौर मॉडल पर आधारित होगा. 

इन अधिकारियों के तबादले
पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के साथ ही गृह विभाग ने 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश भी जारी कर दिया है. प्रशासनिक दृष्टि से इसे राज्य की पुलिस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है. 
