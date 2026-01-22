Advertisement
रायपुर

'हर मोर्चे पर महिलाओं को बना रहे सशक्त...', ZEE MP-CG के सबसे बड़े मंच पर महतारी वंदन योजना को लेकर बोलीं महिला एवं बाल विकास मंत्री

 ZEE MP-CG Emerging Chhattisgarh: राजधानी रायपुर में आयोजित ZEE MP-CG के सबसे बड़े मंच  Emerging Chhattisgarh में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेश की महिलाओं को लेकर कहा कि हर महिला को सशक्त बनाया जा रहा है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बस्तर इलाके में महिलाओं को भाषा को लेकर जागरूक किया जा रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 22, 2026, 04:48 PM IST
Minister Laxmi Rajwade News
Minister Laxmi Rajwade News: ZEE MP-CG के सबसे बड़े मंच पर छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार हर कदम पर साथ दे रही है. वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की कुछ महिलाएं सामूहिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर छोटे-छोटे उद्यम शुरू कर रही हैं. इनमें पार्लर, अचार-पापड़ जैसे बिजनेस करके आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं. उन्होंने बताया कि ये महिलाएं समय पर लोन की चुका दे रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं. मंत्री ने आगे बताया कि जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे. उनको प्रदेशभर में लागू किया जा रहा है. आगे कहा कि प्रदेश के हर जिले में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आगे बताया कि प्रदेश में लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं. जो महिलाएं बाहर जाकर काम करना चाहती हैं, उन्हें भी सरकार पूरा सहयोग दे रही है, वहीं जो महिलाएं अपने ही क्षेत्र में लोन लेकर काम करना चाहती हैं, उन्हें भी सशक्त बनाया जा रहा है. इसके साथ ही सरकार की ओर से आदिवासी बहुल क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि वहां की महिलाओं को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके.

महतारी वंदन योजना पर क्या बोलीं मंत्री?
Emerging Chhattisgarh मंच पर छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना चलाई जा रही है. इस योजना के माध्यम से प्रदेश की आधी आबादी की महिलाएं महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही हैं. वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की 10 फीसदी महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर खर्च कर रही हैं. 25-30 फीसदी महिलाएं शिक्षा, घरेलू खर्च पर कर रही हैं. इसके अलावा, 60 फीसदी महिलाएं अपने आने वाले भविष्य को लेकर खर्च कर रही हैं.

'महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा फोकस'
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कहा कि छत्तीसगढ़ की हर महिला पर फोकस है. सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्र में आने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं. वहीं उन्होंने आगे बताया कि बस्तर इलाका अब नक्सल मुक्त की तरफ बढ़ रहा है. इस लिए महिलाओं में जागरूकता फैलाने की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को हिंदी भाषा के लिए जागरूक किया जा रहा है. क्योंकि अभी बस्तर इलाके की महिलाएं हिंदी नहीं समझ पाती हैं. 

