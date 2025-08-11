Chhattisgarh News: सीएम साय का जशपुर से प्यार अनूठा है, बहनों ने मुख्यमंत्री को बांधी राखियां
Chhattisgarh News: सीएम साय का जशपुर से प्यार अनूठा है, बहनों ने मुख्यमंत्री को बांधी राखियां

Chhattisgarh News: सीएम विष्णुदेव साय ने अपने गृह जिले जशपुर में भी राखी का त्योहार मनाया. यहां महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी और सीएम साय ने सभी का आभार जताया.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:57 PM IST
CM Vishnudeo Sai: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने गृह जिले जशपुर में भी राखी का त्योहार मनाया. सीएम साय ने गृह ग्राम बगिया स्थित कैंप कार्यालय में रक्षाबंधन के अवसर पर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित बहनों ने राखी बांधकर आभार व्यक्त किया. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना की हितग्राही दीदियों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाएं, मितानिन और स्व-सहायता समूह की बहनों से कलाई पर राखी बांधी और उनके दीर्घायु की कामना की. 

छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम कर रहे हैं 

सीएम विष्णुदेव साय ने सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व भाई-बहन के अटूट रिश्ते, स्नेह और सम्मान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और मोदी जी की गारंटी का अर्थ है, वादा पूरा होने की गारंटी. हमारी सरकार हर गारंटी को पूरा करने में जुटी है.'

सीएम साय ने जशपुर के विकास का उल्लेख करते हुए बताया कि जशपुर जिले में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी एवं उद्यानिकी कॉलेज, 200 बिस्तरों का अस्पताल और बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए हर्राडांड (कुनकुरी) में प्रदेश का पाँचवाँ पावर प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जशपुर के विकास में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी. बता दें कि जशपुर सीएम साय का गृह जिला है. 

छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनी राखी 

छत्तीसगढ़ में राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. सभी नेताओं ने अलग-अलग जिलों में राखी का त्योहार मनाया. सीएम विष्णुदेव साय ने भी रायपुर और जशपुर में राखी बंधवाई, इस दौरान उन्होंने भी को राखी की बधाई दी.

