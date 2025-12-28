Advertisement
मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते...! नाराज पत्नी को मनाने के लिए हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ा पति, घंटों चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

MP News: रायसेन जिले में फिल्म 'शोले' के सीन जैसा दृश्य देखने को मिला. नाराज होकर मायके गई पत्नी से मिलने की जिद में एक युवक हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ गया. फिर टॉवर पर युवक ने ऐसा हाई-वोल्टेज ड्रामा किया कि नीचे भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 28, 2025, 02:16 PM IST
Raisen News: मध्य प्रदेश के रायसेन में गजब का फिल्मी ड्रामा देखने को मिला है. यहाँ एक युवक पत्नी से मिलने की जिद में हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ गया. युवक को टॉवर पर चढ़ा देख आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई. लोगों ने काफी देर तक युवक को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन युवक की एक ही जिद थी— "उसे बुलाओ, नहीं तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा."

पत्नी से मिलने के लिए ऐसी तड़प 
पति-पत्नी के बीच वाद-विवाद तो अक्सर होते रहते हैं. कभी पत्नी रूठती है, तो कभी पति अपना गुस्सा जाहिर करता है. लेकिन रायसेन में जो हुआ, उस घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मोहन नामक युवक अपनी पत्नी से मिलने की जिद में हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ गया. वह टॉवर से अपनी पत्नी का नाम जोर-जोर से पुकारने लगा. नीचे खड़े लोग उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मोहन की जिद उसकी जान से भी ज्यादा बड़ी थी.

इस वजह से हुई थी लड़ाई 
मामला रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज थाना क्षेत्र के नीमखेड़ा गांव का है. मोहन गांव नीमखेड़ा में ईंट-भट्टे पर मजदूरी करता है. कुछ दिनों से मोहन और उसकी पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिससे नाराज होकर पत्नी मायके चली गई. इसी से आहत होकर मोहन ने 'हाई वोल्टेज ड्रामा' किया. वह अपनी जान की परवाह किए बिना हाईटेंशन पावर ग्रिड टॉवर पर चढ़ गया.

आखिर ऐसे नीचे उतरा युवक 
मोहन बार-बार नीचे जमा हुई भीड़ को "उसे बुलाओ, नहीं तो मैं यहीं से कूद जाऊँगा" की धमकी दे रहा था. मोहन की इस हरकत को देख तुरंत पुलिस को सूचित किया गया. मौके पर पहुँचे भोजपुर चौकी प्रभारी राजू यादव ने बिजली कंपनी को सूचना दी और तुरंत बिजली सप्लाई बंद कराई. फिर किसी तरह मोहन को समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारा गया.रिपोर्ट: राज किशोर सोनी, रायसेन

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायसेन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

