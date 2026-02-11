रायसेन में बड़ा हादसा: श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, महिला की मौत, 10 बच्चों समेत 27 लोग घायल

Raisen Accident News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक भयानक हादसा हुआ जब श्रद्धालुओं को ले जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई. यह हादसा शाम करीब 7 बजे भोपाल-सागर मेन रोड पर गैरतगंज पुलिस स्टेशन के एरिया में गणेश घाटी के पास हुआ. भिलाड़िया गांव के 27 श्रद्धालु पठरिया धाम से धार्मिक रस्में पूरी करके अपने गांव लौट रहे थे. तभी ट्रैक्टर-ट्रॉली कंट्रोल से बाहर हो गई और पलट गई. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर एक नाबालिग चला रहा था.

हादसे में एक महिला की मौत, कई घायल

हादसे में 60 साल की एक महिला की मौत हो गई. जबकि 27 लोग घायल हैं. घायलों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे है. एक दर्जन से ज़्यादा गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रायसेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. श्रद्धालु ट्रैक्टर और ट्रॉली के नीचे फंस गए थे. पुलिस और स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर को हटाने और फंसे हुए श्रद्धालुओं को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की. राहगीरों और स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डाली.

धार्मिक समारोह के बाद घर लौट रहे थे

सूचना मिलने पर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे ज़िला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों की हालत के बारे में पूछा और तुरंत इलाज के आदेश दिए. गंभीर रूप से घायलों में 7 साल का वंश, 8 साल की प्रज्ञा, 45 साल की अजुद्दी बाई, 40 साल की जमना बाई, 35 साल की विमला बाई और 13 साल की अंजलि धुर्वे शामिल हैं. ये सभी श्रद्धालु गरीब मज़दूर आदिवासी परिवारों से थे और एक धार्मिक समारोह के बाद घर लौट रहे थे.

बता दें कि इससे कुछ दिन पहले इंदौर से रीवा जा रही जय भवानी ट्रैवल्स की बस में रायसेन जिले के बम्होरी ढाबा के पास आग लग गई थी. बताया गया कि टायर फटने से चिंगारी निकली, जो देखते ही देखते आग में बदल गई थी. आग इतनी तेज़ी से फैली थी कि बस से करीब 5 फीट ऊपर तक आग की लपटें उठने लगीं थी. पूरी बस आग की लपटों में घिर गई और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी. आग लगने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई थी.

