चेक बाउंस मामले में BJP विधायक सुरेंद्र पटवा को जमानत, इतना था 58,25,00,256 कर्ज

MP News: पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा कर्जदारी से जुड़े मामले में इंदौर कोर्ट में पेश हुए थे, जहां से उन्हें चेक बाउंस मामले में जमानत मिल गई है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधायक ने अपनी परेशानियां बताई थी, जहां कोर्ट ने उनका पक्ष सुनने के बाद उन्हें जमानत दे दी, जमानत मिलने के बाद सुरेंद्र पटवा ने अपनी आर्थिक परेशानियों का खुलासा किया और देश के व्यापारिक संकट को लेकर गंभीर बातें कही, उन्होंने कहा कोरोना और आर्थिक समस्याओं की जानकारी दी थी. बता दें कि इससे पहले जब उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद से ही यह मामला चर्चा में था.

सुरेंद्र पटवा ने दी जानकारी

चेंक बाउस मामले में बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा ने बताया कि 2016 में पहले नोटबंदी हुई थी और उसके बाद कोरोना महामारी से आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था. उनका व्यवसाय जो महिंद्रा एंड महिंद्रा, पॉलीमर और फार्मा से जुड़ा है, उसे भी इन परिस्थितियों ने बुरी तरह प्रभावित कर दिया था. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि देश के हजारों व्यापारियों ने इसी तरह की कठिनाइयों का सामना किया है, साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि उन्होंने अपने समय पर हमेशा भुगतान किया है और आगे भी अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे. बता दें कि सुरेंद्र पटवा का इस मामले में उन्हें पहले हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है, उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा विश्वास जताते हुए कहा कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा, उसका सम्मान करेंगे. उन्होंने इस पूरे मामले को एक कानूनी प्रक्रिया बताया और उम्मीद जताई कि जल्द ही सच सामने आएगा.

70 से ज्यादा चेक बाउंस हुए थे

बता दें सुरेंद्र पटवा के खिलाफ चेक बाउंस के 70 से अधिक मामले कोर्ट में लंबित हैं, ज्यादातर मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है, पटवा ने कई मामलों में राहत पाई है, हालांकि कुछ फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है. उल्लेखनीय है कि कोर्ट की बार-बार नोटिस के बावजूद पटवा कई बार हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद उन्हें समन भेजा गया था. अक्टूबर 2021 में सीबीआई ने सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी मोनिका पटवा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था, यह मामला बैंक ऑफ बड़ौदा की इंदौर शाखा से मिली शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें परिवार पर बैंक लेन-देन में गड़बड़ी करने का आरोप है.

वहीं सात साल पहले भी पटवा के खिलाफ बैंक लोन नहीं चुकाने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हुआ था, पटवा की कंपनी ने 2014 में बैंक से 36 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो किस्तें न चुकाने की वजह से एनपीए घोषित किया गया. इसके बाद बैंक ने कोर्ट में संपत्ति कब्जे के लिए आवेदन दिया, और मामला कई कोर्टों में सुनवाई के बाद डीआरटी पहुंचा था. खास बात यह है कि सुरेंद्र पटवा की कुल संपत्ति 66.99 करोड़ रुपये है, जबकि उनके ऊपर 58.25 करोड़ रुपए का कर्ज है और उनके खिलाफ 173 क्रिमिनल केस भी है.

पूर्व सीएम के हैं भतीजे

सुरेंद्र पटवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, वह इस सीट से चौथी बार विधायक चुने गए हैं, सुरेंद्र पटवा मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं, वह मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, 2023 में उन्होंने चौथी बार भोजपुर सीट पर जीत हासिल की थी.

