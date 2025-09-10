कर्ज 58,25,00,256 रुपये, क्रिमिनल केस 173... पढ़ लीजिए BJP के इस विधायक की कुंडली

BJP MLA Surendra Patwa Net Worth: मध्य प्रदेश के भोजपुर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ इंदौर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों की सीरीज में आज आपको बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा की संपत्ति के बारे में बता रहे हैं, जो कुल 66.99 करोड़ रुपये के मालिक हैं. इसमें से सुरेंद्र पटवा के पास कुल 44.32 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी की कुल संपत्ति 8.47 करोड़ की है और डिपेंडेंट की संपत्ति 14.19 करोड़ रुपये है. 2013 के विधानसभा चुनाव में जमा किए एफिडेविट में सुरेंद्र पटवा ने अपनी कुल संपत्ति 66.99 करोड़ रुपये दिखाई थी, लेकिन उनके ऊपर 58.25 करोड़ रुपये का कर्ज भी है. बता दें कि सुरेंद्र पटवा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं.

सुरेंद्र पटवा के खिलाफ क्यों जारी हुई गिरफ्तारी वारंट

रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ CBI ने एफआईआर दर्ज कराई है. सुरेंद्र पटवा के SBI समेत कई बैंकों में फर्जी खातों की जानकारी के बाद 10 दिनों के भीतर दूसरी बार वारंट जारी हुई है. इससे पहले 29 अगस्त 2025 को वारंट जारी हुआ था और 8 सितंबर को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए. कोर्ट में पेश न होने पर 9 सितंबर 2025 को उनके खिलाफ फिर से वारंट जारी किया गया है. पटवा के खिलाफ लगभग 100 के करीब चेक बाउंस के मामले जिला कोर्ट में पेंडिंग हैं.

पटना की संपत्ति 66.99 करोड़, कर्ज 58,25,00,256 रुपये, क्रिमिनल केस 173...

साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जमा किए हलफनामे के अनुसार, सुरेंद्र पटवा ने अपनी कुल संपत्ति 66 करोड़ 99 लाख 44 हजार 492 रुपये बताई थी, लेकिन उनके ऊपर 58.25 करोड़ रुपये का कर्ज भी है. उन्होंने साल 2022-23 में अपनी कमाई 14.76 लाख और पत्नी की कमाई 5.03 लाख रुपये बताई थी. वहीं, 2018 के एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ति 42.86 करोड़ रुपये और 36.31 रुपये कर्ज का जिक्र किया था. जबकि, उस दौरान 2017-18 में उनकी कमाई 22.9 लाख रुपये और उनकी पत्नी की कमाई 8.55 लाख रुपये थी.

चुनावी हलफनामे के अनुसार, सुरेंद्र पटवा के खिलाफ 173 क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जिनमें से 6 में तो कोर्ट ने दोषी भी माना है और ज्यादातर मामलों में 6 महीने की सजा भी सुनाई है. हालांकि, सभी मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, क्योंकि सुरेंद्र पटवा ने सभी फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है. इससे पहले साल 2018 के एफिडेविट में सुरेंद्र पटवा ने अपने खिलाफ दर्ज 26 मामलों का जिक्र किया था.

सुरेंद्र पटवा के पार कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है. उन्होंने चुनावी हलफनामे में एक एक्टिवा स्कूटर का जिक्र किया है, जिसकी कीमत उन्होंने 50 हजार रुपये बताई है. इसके अलावा उनके पास 75.2 तोला सोना है, जिसकी कीमत 41.88 लाख रुपये है. उनकी पत्नी के पास 66.1 लाख रुपये का 118.68 तोला और डिपेंडेंट के पास 11.11 लाख रुपये का 19.96 तोला सोना है. पटवा के पास देवास में 13 करोड़ रुपये का नॉन-एग्रीकल्चर लैंड है. इसके अलावा उनके पास इंदौर में 5 करोड़ की रेसिडेंशियल प्रोपर्टी है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर इंदौर में 5.85 करोड़ रुपये का 2 फ्लैट है.