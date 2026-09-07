पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 युवकों की दर्दनाक मौत, कटर से काटकर गाड़ी से निकाली गई लाश

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मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नूरगंज थाना के ओबेदुल्लागंज-सलकनपुर रोड पर दीवटिया गांव में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. तेज रफ़्तार कार एक पेट्रोल पंप के पास बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार युवक अंदर ही फंस गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे. हादसा इतना भयानक था कि युवकों को कटर से काटकर बाहर निकालना पड़ा.
4 युवकों की दर्दनाक मौत
हादसे में शुभम नागर, क्रिश नागर और कार चला रहे गौरव नागर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल आशीष नागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. कार में सवार पांचवें युवक प्रशांत नागर की हालत बेहद नाजुक होने के कारण उसे तत्काल भोपाल के एम्स अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है. दुख की बात है कि सभी मृतक और घायल युवक एक ही गांव, दीवटिया के रहने वाले थे. चार युवकों की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की वजह की जांच शुरू कर दी है.
अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार
पुलिस ने बताया कि, हादसा नूरगंज थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास हुआ. तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परच्चखे उड़ गए और उसमें सवार युवक अंदर ही फंस गए. बचाव अभियान के दौरान उन्हें बाहर निकालने के लिए कार को कटर से काटकर खोलना पड़ा. शुभम नागर, कृष्ण नागर और चालक गौरव नागर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान आशीष नागर की भी मौत हो गई. हादसे में प्रशांत नागर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है.
ग्वालियर में भी भीषण हादसा
इस बीच, ग्वालियर में महल रोड पर महाराज सिंधिया छतरी के सामने एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. यहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक सड़क के डिवाइडर में जा घुसी. गनीमत रही कि आस-पास मौजूद कई पैदल यात्री बाल-बाल बच गए और एक बड़ा हादसा टल गया. बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो चालक मे शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से गाड़ी पर उसका नियंत्रण नहीं रहा. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, गाड़ी को जब्त किया और मामले की जांच शुरू कर दी है.
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