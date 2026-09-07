पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 युवकों की दर्दनाक मौत, कटर से काटकर गाड़ी से निकाली गई लाश

4 युवकों की दर्दनाक मौत

हादसे में शुभम नागर, क्रिश नागर और कार चला रहे गौरव नागर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल आशीष नागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. कार में सवार पांचवें युवक प्रशांत नागर की हालत बेहद नाजुक होने के कारण उसे तत्काल भोपाल के एम्स अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है. दुख की बात है कि सभी मृतक और घायल युवक एक ही गांव, दीवटिया के रहने वाले थे. चार युवकों की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की वजह की जांच शुरू कर दी है.