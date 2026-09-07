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पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 युवकों की दर्दनाक मौत, कटर से काटकर गाड़ी से निकाली गई लाश

Raisen News: रायसेन जिले में ओबेदुल्लागंज-सलकनपुर रूट पर दीवटिया गांव में तेज रफ़्तार कार का संतुलन बिगड़ गया और वह एक पेड़ से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया.

Written ByRaj Kishore SoniEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 07, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:16 PM IST
पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 युवकों की दर्दनाक मौत, कटर से काटकर गाड़ी से निकाली गई लाश

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Raj Kishore Soni

Raj Kishore Soni

रायसेन से रिपोर्टर

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