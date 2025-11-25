गौहरगंज रेप केस, ढीली कार्रवाई से CM मोहन यादव नाराज, बैठक के बाद तुरंत रायसेन SP को हटाया

Goharganj Child Rape Case-मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभी तक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. इस घटना के विरोध में तीन दिनों से चल रहे धरना और चक्काजाम के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार रात पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीपी इंटेलिजेंस और भोपाल पुलिस कमिश्नर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

एसपी को हटाने के निर्देश

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले में अब तक की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी न होने और विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रभावी पुलिस कार्रवाई न दिखाने पर रायसेन एसपी पंकड पांडेय को हटाकर मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही मिसरोद थाना प्रभारी संदीप पवार और टीला जमालपुरा के कार्यवाहक निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह को भी हटाने का आदेश जारी किया गया.

घटना को लेकर इलाके में विरोध

इस घटना के विरोध में बुधवार को मंडीदीप और औबैदुल्लागंज मंडियों में नीलामी बंद रखी जाएगी. कुछ स्कूलों ने स्वेच्छा से छुट्टी घोषित कर दी है, जबकि कई स्कूलों ने देर शाम अभिभावकों को संदेश भेजकर मंडीदीप-औबैदुल्लागंज रूपट पर बसें बंद रखने की जानकारी दी.

20 और 300 पुलिसकर्मी आरोपी की तलाश में

इस घटना को लेकर डीआईजी प्रशांत खरे ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें गठित की गई हैं और लगभग 300 पुलिसकर्मी उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रहे हैं. संभावित ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है. वहीं बच्ची भोपाल एम्स में भर्ती है, वहां उसका इलाजा जारी है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति में सुधार है.

जानिए पूरा घटनाक्रम

21 नवंबर की शाम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी 23 वर्षीय आरोपी सलमान उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले गया और उसके दुष्कर्म किया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. काफी खोजबीन के बाद बच्ची गंभीर स्थिति में मिली, तुरंत परिजनों और ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया. घटना के बाद से लोग आक्रोशित है. पुलिस का कहना ै आरोपी गिरफ्तारी प्राथमिकता है और उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.

