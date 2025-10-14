नाटक या सदमा? जेल वारंट सुनते ही बेहोश हुए BJP के दो नेता, अस्पताल में भर्ती

Raisen News: रायसेन के गैरतगंज में भाजपा नगर परिषद अध्यक्ष और नगर मंडल अध्यक्ष को डॉक्टर से मारपीट के एक पुराने मामले में जेल वारंट जारी किया गया. वारंट कटने की खबर सुनते ही दोनों नेता कथित तौर पर बेहोश हो गए.
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के रायसेन में एक गजब की घटना सामने आई है. यहां दो स्थानीय भाजपा नेताओं के खिलाफ जेल वारंट जारी होने के बाद दोनों बेहोश हो गए. इस घटना के बाद पुलिस को उन्हें तुरंत कस्टडी में रायसेन जिला अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उनका इलाज चल रहा है. सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा एक ड्रामा के रूप में हो रही है. बता दें कि दोनों नेताओं पर जून 2025 में बीएमओ डॉक्टर से मारपीट, थाने में हंगामा और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप हैं.
जेल वारंट सुनते ही बेहोश हुए BJP के दो नेता
दरअसल, रायसेन के गैरतगंज में भाजपा नगर परिषद अध्यक्ष जिनेश कुमार जैन और नगर मंडल अध्यक्ष संजय जैन को शासकीय कार्य में बाधा और डॉक्टर से मारपीट के एक पुराने मामले में जेल वारंट जारी किया गया. वारंट कटने की खबर सुनते ही दोनों नेता कथित तौर पर बेहोश हो गए, जिसके बाद पुलिस को उन्हें कस्टडी में रायसेन जिला अस्पताल इलाज के लिए ले जाना पड़ा. दोनों नेताओं पर सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉ.अनिष्ट लाल से मारपीट करने का आरोप था, जिसके आधार पर उन पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.
अब जानिए पूरा मामला
बता दें कि जिनेश कुमार जैन रायसेन जिले की गैरतगंज नगर परिषद के अध्यक्ष हैं और संजय जैन गैरतगंज नगर मंडल अध्यक्ष हैं. दोनों नेताओं पर सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. जिनेश जैन और संजय जैन पर बीएनएस की धारा 121/1, 296, 351/3, 3/5, 3/4 और 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दोनों नेताओं ने ड्यूटी पर तैनात डॉ.अनीष्ट लाल के साथ मारपीट की थी. यह घटना 15 जून को गैरतगंज सिविल अस्पताल में हुई थी. बीएमओ ने उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और अभद्रता करने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई.