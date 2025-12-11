Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बिजली खंभे पर 15 मिनट तक करंट से चिपका मजदूर! ठेकेदार की लापरवाही उजागर

Raisen News: रायसेन जिले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. बिना सुरक्षा उपकरण के एक कर्मचारी बिजली के खंभे पर चढ़ा था. अचानक लाइन चालू होने पर कर्मचारी खंभे में ही चपक गया. गंभीर हालात देखते हुए कर्मचारी को सिविल अस्प्ताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. हालांकि, इस मामले में ठेकेदार पर केस दर्ज कर लिया गय है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:37 PM IST
तार में चिपका रहा मजदूर
Raisen Electricity News: रायसेन जिले के बेगमगंज नगर में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है. जहां बिना सुरक्षा उपकरण के ऊंचे बिजली खंभे पर काम कर रहे एक हेल्पर को अचानक करंट लग गया. 25 वर्षीय मजदूर रामनरेश भार्गव, निवासी सीतापुर (लखनऊ) का निवासी करीब 15 मिनट तक खंभे पर ही करंट से चिपका रहा. बिजली सप्लाई बंद होने पर वह नीचे गिर पड़ा. गंभीर हालत में उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

सिविल अस्पताल एसडीएम सौरभ मिश्रा भी पहुंचे और करंट लगे व्यक्ति के संबंध में डॉक्टर एव परिजनों से बात की हालांकि बेगमगंज नगर के सभी 18 वार्डों में नवीन विद्युत केबल डाले जाने का काम निजी ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा मजदूरों सेफ्टी किट उपलब्ध नहीं कराया गया है. जबकि पूर्व में हो चुकी दुर्घटनाओं के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी हालत में सुरक्षा उपकरण के बिना काम नहीं कराया जाए.

करंट आते ही चिपका
बेगमगंज में सागर भोपाल मार्ग स्थित स्वराज ट्रैक्टर एजेंसी और अस्पताल मार्केट के बीच एक खंभे पर केबल बदला जा रहा था. काम के दौरान बिजली सप्लाई बंद थी लेकिन अचानक बिजली सप्लाई चालू हो गई और करंट आ गया. उसी समय रामनरेश करीब 15 फिट ऊंचे खंभे पर चढ़ा हुआ था और करेंट के झटके की चपेट में आते ही वहीं चिपक गया. नीचे मौजूद मजदूरों में चीख-पुकार मच गई. बिजली ऑफिस को सूचना दी गई तब जाकर बिजली सप्लाई बंद हुई और रामनरेश नीचे गिर पड़ा. जब मीडियाकर्मियों ने मौके पर ठेकेदार से उसका नाम और मजदूरों को सेफ्टी उपकरण न देने का कारण पूछा तो वह भड़क गया और नाम बताने से साफ इनकार कर दिया.

ठेकेदार पर केस दर्ज
वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार का नाम संजय परिहार बताकर पूरे प्रकरण की पुष्टि की. हालांकि इसी तरह कुछ समय पहले सुल्तानगंज क्षेत्र में भी एक हेल्पर की अचानक बिजली के पोल पर काम करने के दौरान अचानक लाईट सप्लाई आ जाने से उसकी मौत हो गई थी. स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. बही बेगमगंज थाना प्रभारी राजीव उइके ने बताया कि घायल मजदूर रामनरेश के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. विवेचना के बाद ठेकेदार पर प्रकरण दर्ज किया जायेगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Raisen News

Raisen News
बिजली खंभे पर 15 मिनट तक करंट से चिपका मजदूर! ठेकेदार की लापरवाही उजागर
