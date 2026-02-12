Advertisement
किसान ने गाय का दूध देने से किया इनकार तो बौखलाई महिला, राक्षस की तरह चबा डाली उसी की एक उंगली

MP News: रायसेन से अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां गाय का दूध नहीं मिलने पर महिला ने अपने पड़ोसी को जख्मी कर दिया. महिला ने किसान की उंगली को अपने दांतों से बुरी तरह चबा डाला है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 12, 2026, 08:41 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Raisen News: मध्य प्रदेश के रायसेन में चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने मामूली बात पर किसान को जख्मी कर दिया. आरोप है कि महिला, किसान के घर उससे गाय का दूध मांगने गई थी. किसान ने दूध देने से इनकार दिया. फिर क्या मांग पूरी नहीं हुई तो महिला का पारा हाई हो गया उसने ना आव देखा ना ताव सीधे किसान पर हमला कर दिया. महिला, किसान की एक उंगली चबा गई जिससे किसान को सीधे अस्पताल जाना पड़ गया. 

दूध नहीं मिलने पर बौखलाई महिला
मामला रायसेन के सलामतपुर थाना क्षेत्र के बंसखेड़ा गांव का है जहां किसान को महिला की मांग पूरी न कर पाना इतनी भारी पड़ जाएगा उसने सपनों में भी नहीं सोचा होगा. महिला माया बाई और किसान  लक्ष्मण सिंह कोरी दोनों पड़ोसी है. दोनों का घर अगल बगल ही है. एक तरफ जहां कहते हैं कि पड़ोसी भगवान का स्वरूप होते हैं वहीं इस घटना ने इस कहावत पर बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है. माया बाई को किसान ने गाय का दूध देने से मना किया तो महिला ने भी ऐसा कदम उठाया जिसे ना तो किसान कभी भूल पाएगा ना ही माया बाई. 

गाली गलौच भी की
किसान ने महिला पर आरोप लगाए हैं कि महिला ने जब गाय का दूध मांगा तो मैंने इनकार कर दिया. इतने में माया बाई जोर-जोर से गाली गलौच करने लगी. देखते ही देखते उसका गुस्सा इतना तेज हुआ कि उसने मेरी एक उंगली अपने मुंह में डाली और फिर उसे चबा गई. महिला की इस हरकत के बाद से किसान की उंगली से काफी खून बहने लगा. जिसके बाद से घायल किसान ने खुद को संभालते हुए अस्पताल पहुंचा और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लिया. 

महिला के खिलाफ की शिकायत
अस्पताल से किसान ने सीधे पुलिस स्टेशन का रूख किया जहां उसने माया बाई के खिलाफ केस दर्ज कराया है. किसान ने महिला पर आरोप लगाते हुए कहा कि मामूली विवाद पर उसने मुझपर हमला किया है. अपने दांतों से मेरी उंगली काट डाली है. फिलहाल पुलिस, किसान द्वारा लगाए आरोपों की जांच कर रही है. घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है. वहीं किसान ने अपना ईलाज सिविल अस्पताल में कराया है.

