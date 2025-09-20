रायसेन में आग का तांडव! गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग, लाखों का नुकसान
Raisen News: रायसेन में गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है. आग बहुत तेजी से फैली है. मौक पर फायर बिग्रेड की टीम मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है. आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान है.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 20, 2025, 10:42 PM IST
रायसेन। मध्य प्रदेश के राजसेन से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में एक पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है. आग इतनी तेसी से फैली की आसपास की फैक्ट्रियों में भी दहशत फैल गई है. मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं. जो आग को बुझाने का कोशिश कर रही हैं. आग बुझाने के काम में नगर पालिका, एचईजी और वर्धमान कंपनी की दमकलें भी शामिल हैं. खबर लिखे जाने तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल सकता है. 

लाखों का नुकसान
दरअसल, रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में जिस फैक्ट्री में आग लगी है, वह  रिबोंडेड फोम के गद्दे बनाने का काम करती है. फोम गद्दे की फैक्ट्री होने के चलते आग और तेजी से फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी गईं. अनुमान है कि आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है.
 
मौके पर प्रशासनिक अमला
पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और दोनों थानों के थाना प्रभारी भी मौके पर मौजूद हैं. घंटों की मशक्कत के बाद भी खबर लिखे जाने तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है. पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. आग लगने से हुए नुकसान का सही आकलन आग बुझने के बाद ही हो पाएगा.

रिपोर्ट- राज किशोर सोनी, जी मीडिया, रायसेन

