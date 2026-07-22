रायसेन की घोघरा नदी में अचानक आई बाढ़, धान लगाने गए 9 मजदूर फंसे; पुलिस और SDRF ने किया रेस्क्यू

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मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बरेली इलाके में भारी बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. यहां घोघरा नदी के पास धान की रोपाई के लिए नौ मजदूर खेतों में गए थे. काम करते-करते वे नदी पार करके दूसरी तरफ चले गए. उसी समय, ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण घोघरा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और जबरदस्त बाढ़ आ गई. तेज बहाव और बढ़ते पानी के कारण मजदूर वहीं फंस गए और वापस नहीं लौट पाए. घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय बरेली पुलिस प्रशासन और SDRF की टीम मौके पर पहुंची.
घोघरा नदी में धान लगाने गए 9 मजदूर फंसे
बताया जा रहा है कि मजदूर खेतों में काम करने के लिए नदी पार गए थे, लेकिन पानी का स्तर अचानक बढ़ने के कारण उनकी वापसी का रास्ता बंद हो गया. हालात का पता चलते ही प्रशासन हरकत में आया और SDRF की टीम बरेली पुलिस के साथ मौके पर पहुंची. बचाव दल ने सावधानीपूर्वक ऑपरेशन चलाया और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. समय रहते की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया और सभी मजदूर सुरक्षित घर लौट सके. बचाव अभियान के बाद, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
23 जुलाई तक बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने जिले के लिए 23 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदियों, नालों, पुलों, पुलियाओं और पानी भरे इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है. अधिकारियों ने कहा है कि बारिश के दौरान जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहिए. प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान देने और आपातकालीन स्थिति में तुरंत अधिकारियों को सूचित करने की अपील की है.
नदी- नाले उफान पर
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और अनुमान है कि अगले तीन-चार दिनों तक पूरे राज्य में भारी बारिश होगी.
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