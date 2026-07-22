Add Zee Business As A Preferred Source
App

रायसेन की घोघरा नदी में अचानक आई बाढ़, धान लगाने गए 9 मजदूर फंसे; पुलिस और SDRF ने किया रेस्क्यू

रायसेन जिले के बरेली इलाके में भारी बारिश की वजह से घोघरा नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे धान की रोपाई के लिए खेत में गए नौ मजदूर वहां फंस गए. मजदूर नदी पार करके खेत में काम कर रहे थे, तभी पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 22, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:24 AM IST
रायसेन की घोघरा नदी में अचानक आई बाढ़, धान लगाने गए 9 मजदूर फंसे; पुलिस और SDRF ने किया रेस्क्यू
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छिंदवाड़ा पुलिस चौकी में फंदे पर मिला होमगार्ड जवान, 5 दिन से घर नहीं गया था
chhindwara crimeJul 21
2
Narmadapuram newsJul 21
3
Indore News HindiJul 21
4
gwalior newsJul 21
5
Mohan YadavJul 21