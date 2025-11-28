सांची में होने जा रहा खास आयोजन, 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का होगा स्टॉपेज, पर्यटकों को होगा फायदा

Chetiyagiri Vihar Festival: मध्य प्रदेश के सांची में होने वाले 73वीं चेटियागिरि विहार वर्षगांठ एवं पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है, ऐसे में इस आयोजन को लेकर रेलवे ने भी खास सुविधा दी है, सांची रेलवे स्टेशन अस्थायी तौर पर 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज किया जाएगा, ताकि सांची आने वाले लोगों को यहां आने में आसानी हो सके. वहीं इस आयोजन को लेकर सांची में तैयारियां शुरू हो गई हैं, यह आयोजन 28 और 29 नवंबर को होना है, क्योंकि यहां पर्यटकों का आना शुरू हो गया है.

बड़ी संख्या में सांची आ रहे पर्यटक

रेलवे के मुताबिक सांची स्तूप परिसर में 29 और 30 नवंबर को होने वाले धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान देशभर से हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है, ऐसे में अस्थायी ठहराव यात्रियों के लिए बेहद सहायक सिद्ध होगा और उन्हें आयोजन स्थल तक पहुंचने में आसानी होगी. सांची बौद्ध धर्म के लिए अहम माना जाता है, ऐसे में इस आयोजन में विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है.

इन ट्रेनों का होगा स्टॉपेज

गाड़ी संख्या 12615 चेन्नई सेंट्रल–नई दिल्ली एक्सप्रेस

गाड़ी संख्या 12616 नई दिल्ली–चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस

गाड़ी संख्या 18237 कोरबा–अमृतसर एक्सप्रेस

गाड़ी संख्या 18238 अमृतसर–कोरबा एक्सप्रेस

भोपाल मंडल के सीनियर अधिकारियों ने बताया कि चेटियागिरि विहार वर्षगांठ के दौरान सांची में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए इन ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव यात्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा और उनकी यात्रा को सुगम बनाएगा. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन का अपडेटेड टाइमटेबल और स्थिति अधिकृत माध्यमों जैसे एनटीईएस ऐप या रेल मदद 139 के जरिए अवश्य जांच लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके.

क्या है चेटियागिरि विहार वर्षगांठ

चेटियागिरि विहार वर्षगांठ सांची में स्थित श्रीलंका महाबोधि समाज के चेटियागिरि विहार में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, यह उत्सव भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन और बौद्ध परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ है. हर साल देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु सांची पहुंचकर पूजा-अर्चना, प्रार्थना सभाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, यह आयोजन बौद्ध आस्था, शांति और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है.

