MP में फिर से दशहरा! इस जिले में कड़कड़ाती ठंड के बीच दोबारा जला रावण, 115 साल पुरानी है परंपरा

Raisen News: मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में शुक्रवार को प्रसिद्ध रामलीला मेले के समापन अवसर पर भव्य रावण दहन किया गया. रायसेन राज्य का पहला शहर है जहां साल में दो बार रावण का पुतला जलाने की परंपरा निभाई जाती है. दशहरा के बाद होने वाले रामलीला मेले में रावण का 35 फुट ऊंचा पुतला जलाया गया. यह कार्यक्रम पिछले 115 सालों से लगातार हो रहा है. इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भक्त और स्थानीय नागरिक मौजूद थे. रामलीला मेले में एक महीने तक खुले आसमान के नीचे मंचन होता है जो राज्य में एक अनोखी बात है.

साल में दो बार जलता है रावण

दरअसल, रायसेन प्रदेश का पहला ऐसा नगर है जहां साल में दो बार रावण के पुतला जलाने की परंपरा है. यहां दशहरे के बाद सालाना रामलीला मेले के दौरान रामलीला के स्टेज परफॉर्मेंस के बाद दशहरे की तरह ही 35 फुट ऊंचा रावण का पुतला जलाया जाता है. पूरे शहर के लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं. पिछले 115 सालों से चले आ रहे मशहूर रामलीला मेले का समापन रावण का पुतला जलाने के बाद हुआ. इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी, बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष बबलू मीना और नगर पालिका अध्यक्ष सविता सेन मौजूद थे.

इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के उन भक्तों के अनुभव शेयर किए जो अयोध्या में शानदार रामलला मंदिर देखने आए थे. रावण की हार के मौके पर उन्होंने सभी को बधाई दी और भारत में भगवान राम के महत्व के बारे में विस्तार से बात की, और उनके चरित्र को अपनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. इसके बाद शानदार आतिशबाजी के बीच रावण का पुतला जलाया गया. रायसेन के इस मशहूर रामलीला मेले में एक महीने तक रामायण का खुले आसमान के नीचे मंचन होता है, ऐसा नज़ारा देश के दूसरे हिस्सों में कम ही देखने को मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय निवासी करते हैं परफॉर्म

बता दें कि रायसेन का मशहूर रामलीला मेला आसपास के इलाके में रामलीला के खुले आसमान के नीचे मंचन के लिए जाना जाता है. इस रामलीला में परफॉर्म करने वाले सभी कलाकार स्थानीय निवासी होते हैं, जिन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने पर गर्व होता है. मध्य प्रदेश में इस तरह का आयोजन सिर्फ रायसेन-विदिशा संसदीय क्षेत्र के इन दो कस्बों में ही होता है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!