भोपाल-रायसेन हाईवे पर भीषण हादसा, दो बसों की आमने-सामने भिड़ंत, ड्राइवर समेत 6 की मौत, 24 से ज्यादा घायल

Horrific Road Accident-मध्यप्रदेश के भोपाल-रायसेन हाईवे पर शुक्रवार करीब 11 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया. सेहतगंज टोल प्लाजा के पास दो यात्री बसें क्रॉसिंग के दौरान आमने-सामने से आपस में टकरा गईं. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी पुलिस से जा टकराई. इस हादसे में एक बच्चे और ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आमने-सामने टकराई बसें

जानकारी के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 11 बजे की है. नेशनल हाईवे-146 पर सिंगल लेन होने और भारी ट्रैफिक के कारण दोनों बसें क्रॉसिंग के समय संतुलन खो बैठीं और उनके बीच सीधी भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भयानक था कि बसों के परखच्चे उड़ गए. हादसे के समय खिड़की वाली सीटों पर बैठे यात्री और ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत हो गई. मृतकों की स्थिति इतनी विचलित करने वाली थी कि एक यात्री का सिर दो हिस्सों में बंट गया और कुछ का चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया.

मौके पर पहुंची प्रशासन की टीमें

हादसे की जानकारी मिलते ही भोपाल और रायसेन पुलिस प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. स्थानीय लोगों की मदद से बसों में फंसे घायल यात्रियों को बाहर निकाला गया. रायसेन एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि हादसा खरबई थाना चौकी के अंतर्गत आने वाले सेहतगंज टोल प्लाजा के पास हुई है. यह बसें भोपाल-सागर रूट पर चल रही थीं, जिसमें एक बस भोपाल से सिलवानी की ओर जा रही थी और दूसरी रायसेन से भोपाल की तरफ आ रही थी.

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घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया

पुलिस और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. घायलों में से 15 लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, वहीं 5 यात्रियों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया है. इस टक्कर के बाद नेशनल हाईवे 146 पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने बसों को सड़क से हटाकर रास्ता खुलवाया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है.

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