Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3238292
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायसेन

भोपाल-रायसेन हाईवे पर भीषण हादसा, दो बसों की आमने-सामने भिड़ंत, ड्राइवर समेत 6 की मौत, 24 से ज्यादा घायल

Raisen News-भोपाल-रायसेन हाईवे स्थित सेहतगंज टोल के पास दो यात्री बसों में आमने-सामने भिड़ंत हो गई. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोग घायल हैं. मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है. घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jun 05, 2026, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल-रायसेन हाईवे पर भीषण हादसा, दो बसों की आमने-सामने भिड़ंत, ड्राइवर समेत 6 की मौत, 24 से ज्यादा घायल

Horrific Road Accident-मध्यप्रदेश के भोपाल-रायसेन हाईवे पर शुक्रवार करीब 11 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया. सेहतगंज टोल प्लाजा के पास दो यात्री बसें क्रॉसिंग के दौरान आमने-सामने से आपस में टकरा गईं. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी पुलिस से जा टकराई. इस हादसे में एक बच्चे और ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आमने-सामने टकराई बसें
जानकारी के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 11 बजे की है. नेशनल हाईवे-146 पर सिंगल लेन होने और भारी ट्रैफिक के कारण दोनों बसें क्रॉसिंग के समय संतुलन खो बैठीं और उनके बीच सीधी भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भयानक था कि बसों के परखच्चे उड़ गए. हादसे के समय खिड़की वाली सीटों पर बैठे यात्री और ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत हो गई. मृतकों की स्थिति इतनी विचलित करने वाली थी कि एक यात्री का सिर दो हिस्सों में बंट गया और कुछ का चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया. 

मौके पर पहुंची प्रशासन की टीमें
हादसे की जानकारी मिलते ही भोपाल और रायसेन पुलिस प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. स्थानीय लोगों की मदद से बसों में फंसे घायल यात्रियों को बाहर निकाला गया. रायसेन एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि हादसा खरबई थाना चौकी के अंतर्गत आने वाले सेहतगंज टोल प्लाजा के पास हुई है. यह बसें भोपाल-सागर रूट पर चल रही थीं, जिसमें एक बस भोपाल से सिलवानी की ओर जा रही थी और दूसरी रायसेन से भोपाल की तरफ आ रही थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया
पुलिस और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. घायलों में से 15 लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, वहीं 5 यात्रियों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया है. इस टक्कर के बाद नेशनल हाईवे 146 पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने बसों को सड़क से हटाकर रास्ता खुलवाया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है. 

यह भी पढ़ें-Twisha Death Case: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कोर्ट पहुंचे परिजन, दायर किया आवेदन

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsRaisen News road accident

Trending news

Latest Ujjain News
कुवैत से अहमदाबाद पहुंचा मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर, उज्जैन में होगा अंतिम संस्कार
indore news
इंदौर के त्योहार को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, CYC बना 'लिटचौक' का ग्लोबल पार्टनर
Ujjain mahakal temple
महाकाल मंदिर के ‘त्रिनेत्र’ सिस्टम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए हुआ चयन
Bhopal Twisha Death Case Updates
Twisha Death Case: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कोर्ट पहुंचे परिजन, दायर किया आवेदन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का CM ने किया शुभारंभ, सड़क हादसे में 6 की मौत, पढ़ें बड़ी खबरें
PM Modi mp visit
मध्य प्रदेश के दौरे पर PM मोदी, छतरपुर को देंगे करोड़ों की सौगात...
NEET case
NEET छात्रा आकांक्षा के परिजनों से राहुल गांधी ने फोन पर की बात, जानिए क्या कहा?
satna news
टोंटी लगी है पर बूंद गायब! 1 नल पर टिकी सतना के भटनवारा की 4 हजार की आबादी
Latest Ujjain News
सिर्फ 8MM की चने की दाल पर उकेर दिए 12 ज्योतिर्लिंग! उज्जैन की बेटी ने रचा इतिहास
MP Rajya Sabha Election
बूथ एजेंट से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक, ऐसा रहा पंजाब के तरुण चुग राजनीतिक सफर