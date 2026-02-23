Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायसेन

2 रुपये की गोली और 4 करोड़ गिद्धों का अंत! जानें कैसे एक दवा ने गिद्धों को भारत में बना दिया लुप्तप्राय?

How Vultures Wipe Out from India: मध्य प्रदेश सरकार लगातार गिद्धों की संख्या बढ़ाने को लेकर कवायद कर रही है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि साल 1990 तक आसमान में झुंड में नजर आने वाले गिद्ध अचानक क्यों गायब हो गए और अब ये क्यों लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:54 AM IST
2 रुपये की गोली और 4 करोड़ गिद्धों का अंत! जानें कैसे एक दवा ने गिद्धों को भारत में बना दिया लुप्तप्राय?

CM Mohan Yadav to Release 5 Endangered Vultures: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज (23 फरवरी) रायसेन वन मंडल के हलाली डैम क्षेत्र में लुप्तप्राय प्रजाति के 5 गिद्धों को प्राकृतिक आवास में छोड़ेंगे. इनमें से चार भारतीय गिद्ध और एक सिनेरियस गिद्ध शामिल हैं. बता दें कि इन सभी गिद्धों को अलग-अलग जिलों से रेस्क्यू किया गया था और अब उनका इलाज करने और पुनर्वास के बाद मुक्त किया जा रहा है. सभी गिद्धों पर जीपीएस-जीएसएम उपग्रह ट्रांसमीटर लगाए गए हैं, ताकि बाद में उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी. टैगिंग प्रक्रिया सभी संबंधित संस्थाओं और वन विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वाइल्डलाइफ एसओएस के वन्यजीव पशु चिकित्सक की देखरेख में हुई है. मध्य प्रदेश सरकार लगातार गिद्धों की संख्या बढ़ाने को लेकर कवायद कर रही है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि साल 1990 तक आसमान में झुंड में नजर आने वाले गिद्ध अचानक क्यों गायब हो गए और अब ये क्यों लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल हैं.

मध्य प्रदेश को माना जाता है 'गिद्ध राज्य'

हाल ही में 20 से 22 फरवरी तक मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में गिद्धों की गणना की गई थी, जिसके बाद यह पता चला है कि पिछले कुछ समय में गिद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है. इस गणना में रायसेन में कुल 1532 गिद्ध दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 50 प्रतिशत अधिक है. पिछले साल 951 गिद्ध दर्ज किए गए थे. इसी तरह मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में भी गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और यह 1084 पहुंच गई है. गिद्धों की संख्या में हुई वृद्धि यह बताती है कि मध्य प्रदेश सभी तरह से गिद्धों के रहने के लिए श्रेष्ठ है. पिछले साल मध्यप्रदेश में गिद्धों की गणना में 12710 गिद्ध दर्ज किए गए थे और यही वजह है कि मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी 'गिद्ध राज्य' माना जाने लगा है.

ये भी पढ़ें- गिद्धों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है एमपी की ये जगह, इतनी प्रजातियां रहती हैं मौजूद, जानिए खासियत

2 रुपये की एक दवा और खत्म हो गए 99% गिद्ध 

बता दें कि 1990 तक आसमान में गिद्धों के झुंड का दिखना आम था. इन्हें देखकर लोगों को डर तो लगता था, लेकिन डरावने नजर आने वाले ये पक्षी असल में प्रकृति के सफाई कर्मचारी थे. जब भी कोई जानवर मरता था, तो ये गिद्ध कुछ ही देर में उसके मांस को खाकर साफ कर देते थे और बीमारियां फैलने से रोकते थे. लेकिन, फिर एक सस्ती पेनकिलर 'डाइक्लोफेनाक सोडियम (Diclofenac Sodium)' नामक दवा की एंट्री हुई, जिसका इस्तेमाल किसान अपनी गाय-भैंसों के दर्द के लिए करते थे. इस दवा से गाय-भैंसों का दर्द तो कम हुआ, लेकिन ये गिद्धों के लिए जहर साबित हुई. मरे हुए पशुओं का मांस खाने के बाद ये दवा गिद्धों में चली जाती थी और गिद्धों की किडनी फेल होने से उनकी मौत हो जाती थी.

2 रुपये से भी कम कीमत में मिलने वाली 'डाइक्लोफेनाक सोडियम' दवा इतनी खतरनाक साबित हुई कि गिद्धों की तेजी से मौत होने लगी और लोगों को इसके पीछे की वजह पता ही नहीं थी. साल 2004 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि 'डाइक्लोफेनाक सोडियम' की वजह से गिद्धों की किडनी फेल हो रही है. इसके बाद साल 2006 में सरकार ने पशुओं पर इस्तेमाल की जाने वाली इस दवा पर बैन लगा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. साल 2007 आते-आते भारत मे करीब 99 प्रतिशत गिद्ध खत्म हो गए और इनकी संख्या 4 करोड़ से गिरकर 4 लाख हो गई.

ये भी पढ़ें- MP Breaking News LIVE: पढ़ें 23 फरवरी की मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरें एक जगह

मंदसौर का गांधी सागर अभ्यारण्य अब गिद्धों के लिए सुरक्षित ठिकाना

मध्य प्रदेश के मंदसौर का गांधी सागर अभ्यारण्य अब गिद्धों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना सिद्ध हो रहा है. हाल ही में संपन्न हुई गिद्धों की गणना में अभ्यारण्य में गिद्धों की संख्या 1084 पहुंच गई है. गांधी सागर अभयारण्य में ना सिर्फ स्थानीय गिद्ध हैं, बल्कि विदेशी प्रजातियों के लिए भी यह जगह पसंदीदा साबित हो रहा है. गांधी सागर अभ्यारण्य में हिमालयन ग्रिफन, यूरेशियन ग्रिफन और सिनेरियस जैसे गिद्ध लंबी दूरी तय कर पहुंचते हैं और गणना के दौरान इन्हें देखा गया है. ये मुख्य रूप से तिब्बत, मध्य एशिया और हिमालय की ऊंचाइयों से सर्दियों में प्रवास करते हैं. उज्जैन रेंज के CCF आलोक पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवासी गिद्ध आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर के महीने में गांधी सागर पहुंचते हैं और मार्च-अप्रैल तक यहां रुकते हैं.

अभयारण्य में पूरे साल रहने और प्रजनन करने वाले गिद्ध

भारतीय गिद्ध (Long-billed Vulture): चंबल की ऊंची चट्टानों पर घोंसले बनाने वाली मुख्य प्रजाति.
सफेद पीठ वाला गिद्ध (White-rumped Vulture): पेड़ों पर बसेरा करने वाले ये गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं.
राज गिद्ध (Red-headed Vulture): अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट लाल सिर वाली प्रजाति.
मिस्र का गिद्ध (Egyptian Vulture): आकार में छोटे और सफेद रंग के स्थानीय गिद्ध.

विदेशी मेहमान या प्रवासी गिद्धों की 3 प्रजातियां

हिमालयन ग्रिफन (Himalayan Griffon): ये विशालकाय गिद्ध हिमालय के ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं और सर्दियों में आते हैं.
यूरेशियन ग्रिफन (Eurasian Griffon): ये लंबी दूरी तय कर भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रवासी हैं.
सिनेरियस गिद्ध (Cinereous Vulture): ये दुनिया के सबसे भारी और बड़े गिद्धों में शुमार हैं.

क्यों गिद्धों की पसंद बन रहा गांधी सागर अभ्यारण्य

गिद्धों द्वारा गांधी सागर अभ्यारण्य को अपना पसंदीदा जगह बनाए जाने के पीछे मुख्य रूप से तीन वजहे हैं. पहली- सुरक्षित चट्टानें हैं, जो चंबल नदी के किनारे गिद्धों को सुरक्षित घोंसले बनाने और प्रजनन के लिए आदर्श स्थान प्रदान करती हैं. दूसरी- प्रचुर भोजन और जल, जो अभ्यारण्य में आसानी से मिलता है. अभयारण्य में वन्यजीवों की अच्छी-खासी संख्या है और आस-पास के क्षेत्रों में पशुधन की उपलब्धता की वजह से भी गिद्धों को पर्याप्त भोजन मिलता है. चंबल का पानी इनके लिए बारहमासी जल स्रोत है. तीसरी वजह- इंसानों का हस्तक्षेप नहीं है. अभयारण्य का शांत वातावरण और सुरक्षित कॉरिडोर गिद्धों के फलने-फूलने में मदद करता है. सीसीएफ आलोक पाठक ने बताया कि गांधी सागर अभ्यारण्य में 120 सक्रिय घोंसलों का मिलना इस बात का प्रमाण है कि यहां का ईकोसिस्टम बेहद मजबूत है. हम इन प्रकृति के सफाईकर्मियों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

