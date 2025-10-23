Advertisement
प्यार से शक तक, फिर हत्या तक…पति ने तकिए से मुंह दबाकर ली पत्नी की जान, थाने में बोला झूठा

Raisen News-रायसेन में युवक ने शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी ने चरित्र शंका के चलते हुए विवाद के पहले पत्नी को पीटा और उसके बाद तकिए से मुंह दबाकर जान ले ली. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए कपड़े को भी जब्त कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:34 PM IST
प्यार से शक तक, फिर हत्या तक…पति ने तकिए से मुंह दबाकर ली पत्नी की जान, थाने में बोला झूठा

MP Crime News-मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के बाड़ी में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी पति अपनी पत्नी पर शक करता था. इसी के चलते हुए विवाद के बाद गुस्साए पति ने पहेल पत्नी की लात घूंसों से पिटाई की. इसके बाद तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पति को महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है. 

सुबह की हत्या
जानकारी के अनुसार, घटना 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे के आसपास हुई थी. पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, इसके बाद आरोपी ने महिला की हत्या कर दी. मृतिका की पहचान शांति बाई आदिवासी के रूप में हुई है. पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल किए गए कपड़े के तकिए को भी जब्त कर लिया है. वहीं आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. 

पुलिस को सुनाई झूठी कहानी
आरोपी ने पत्नी की हत्या करने के बाद पुलिस को झूठी कहानी सुनाई. आरोपी नितेश मालवीय निवासी वार्ड नंबर 14, वजीरगंज कॉलोनी का रहने वाला है. उसने पुलिस को सूचना दी कि 22 अक्टूबर को सुबह उठने पर उसने अपनी पत्नी को जमीन पर मृत पाया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर एफएसएल जांच अधिकारियों को बुलाया. 

चरित्र शंका को लेकर हुआ था विवाद
जब पुलिस ने सख्सी से पति से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. आरोपी ने बताया कि चरित्र शंका को लेकर हुए विवाद में उसने चरित्र शंका को लेकर हुए विवाद में अपनी पत्नी के साथ मुक्के और लात से मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद उसने अपने पास रखे तकिए से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने घटनास्थल पर मिले सबूतों जब्त कर लिया है. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. 

