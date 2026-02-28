Advertisement
MP में होली पर बरसाई जाती हैं लाठियां! यहां बरसाना जैसा नजारा देखने के लिए उमड़ता है जनसैलाब

Lathmar holi In MP: बरसाने की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी लठमार होली का आयोजन किया जाता है. इस आयोजन में महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से पुरुषों पर लाठियां बरसती हैं और पुरुष ढाल बचाव करते हैं. इसके बाद फाग गीत गाए जाते हैं. रंग गुलाल के साथ जमकर होली का जश्न मनाया जाता है. जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 28, 2026, 09:15 PM IST
Lathmar holi In MP: बरसाना की लठमार होली अपनी अनोखी परंपरा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. मान्यता है कि भगवान श्री कृष्णा जब राधा और सखियों को चिढ़ाते थे, तब गोपियां उन्हें लाठियों से खड़ी थी. इसी परंपरा के तहत आज भी नंदगांव के पुरुष बरसाने आते हैं और महिलाएं प्रतीकात्मक रूप में उन्हें लाठियां से मारती हैं, जबकि पुरुष ढाल से बचाव करते हैं. रंग, गुलाल, भजन और उत्साह के बीच यह उत्सव ब्रज संस्कृति और प्रेम का अद्भुत प्रतीक है. बरसाने की प्रसिद्ध लठमार होली के तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी लठमार होली का आयोजन किया जाता है.

रायसेन जिले के दीवानगंज कस्बे के गोसाई मोहल्ले में हर साल की तरह इस इस साल भी बरसाना की तरह पारंपरिक लठमार होली का आयोजन किया जाएगा. यह परंपरा इलाके की सांस्कृतिक पहचान बन गई है. इसे देखने के लिए आस-पास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं. इस दौरान जुलूस भी निकाला जाता है.  मोहल्ले के लोग फाग गीत, ढोल, मांदल और रंग-गुलाल के साथ होली का जश्न मनाते हैं. 

 पुरुषों का स्वागत लठमार कर किया जाता है
यहां की महिलाएं जुलूस में शामिल पुरुषों का स्वागत लठमार करती हैं. महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से लाठियां चलाती हैं, जबकि पुरुष ढाल से बचाव करते हैं. यह कार्यक्रम हंसी-मजाक के साथ मनाया जाता है. पारंपरिक रीति-रिवाज निभाएं जाते हैं. किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता. जुलूस में शामिल लोग भी उत्साह में हिस्सा लेते हैं. फाग गीत गाए जाते हैं, ढोल और मांदल बजाए जाते हैं और रंग उड़ाए जाते हैं. पूरा मोहल्ला ब्रज की होली जैसा लगता है. कार्यक्रम के बाद, सामूहिक फाग गाया जाता है.

ग्रामिणों बेसब्री से करते हैं होली का इंतजार
ग्रामिणों का कहना है कि यह परंपरा सालों पुरानी है और बरसाना की प्रसिद्ध लठमार होली के तर्ज पर इसकी शुरुआत हुई थी. गांववालों के मुताबिक यहां की लठमार होली अब इलाके की पहचान बन गई है और लोग हर साल इसका इंतजार बेसब्री से करते हैं.

