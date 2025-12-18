Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3045160
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

इंस्टाग्राम पर लाइक किया फोटो, बात करते-करते हो गया प्यार, अब खाई 7 जन्मों की कसमें, जानिए यह अनोखी प्रेम कहानी

Raisen News-रायसेन में एक अनोखी शादी हुई है, सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत अब शादी में बदल गई है. जिले के जसवंत मीणा और इटारसी की सरिता धुर्वे ने मंदिर में शादी की है. सरित 150 किलोमीटर से सफर तय कर बरजोरपुर पहुंची थी. दोनों की प्रेम कहानी इंस्टाग्राम पर एक फोटो लाइक करने से शुरू हुई थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 18, 2025, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंस्टाग्राम पर लाइक किया फोटो, बात करते-करते हो गया प्यार, अब खाई 7 जन्मों की कसमें, जानिए यह अनोखी प्रेम कहानी

Unique Marriage in Raisen-मध्यप्रदेश के रायसेन में एक ऐसी शादी हुई जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है. यहां सोशल मीडिया पर शुरु हुई बातचीत ने शादी का रूप ले लिया है. रायसेन के बरजोरपुर के रहने वाले जसंवत मीणा और इटारसी की सरिता धुर्वे ने नरखेड़ा मंदिर में बुधवार शाम शादी की. इस शादी के लिए सरिता 150 किलोमीटर का सफर तय कर बस से बरजोरपुर पहुंची थी. 

फोटो लाइक करने से शुरु हुई प्रेम कहानी
दोनों की प्रेम कहानी एक फोटो लाइक करने से शुरू हुई थी. यह कहानी इंस्टाग्राम पर एक फोटो लाइक करने से शुरू हुई थी. इंस्टाग्राम पर जसवंत मीणा ने सरिता की पोस्ट लाइक की थी. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, जो दोस्ती और फिर धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. जसवंत मीणा खेती-किसानी करते हैं. 

दोनों ने साथ रहने का किया फैसला
दोनों के बीच प्यार बढ़ने पर दोनों ने साथ रहने का फैसला लिया. इसी फैसले के बाद सरिता इटारसी से बस में सवार हुई और 150 किलोमीटर दूर जसवंत के घर बरजोरपुर पहुंच गई. जब मामला गांव में सामने आया तो जसवंत मीणा ने पूरी बात सरपंच नरेश चौधरी को बताई. सरपंच नरेश चौधरी ने समझदारी दिखाई और जसवंत के परिवार से बात की और उन्हें शादी के लिए राजी किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

सहमति मिलने के बाद की शादी
जब जसवंत के परिवार से शादी की सहमित मिली तो नरखेड़ा मंदिर में विवाह संपन्न हुआ. दोनों ने मंदिर परिसर में सरपंच नरेश चौधरी, जसवंत के जीजा और अन्य रिश्तेदारों की मौजूदगी में जसवंत ने सरिता की मांग भरी. जसवंत और सरिता ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और जीवनभर साथ निभाने की कसमें खाईं. 

लोगों ने दी बधाई
मंदिर में मौजूद लोगों ने दोनों को शादी की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. यह अनोखी शादी गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग इसे सोशल मीडिया के बदलते दौर की दिलचस्प कहानी बता रहे हैं. इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती और प्यार की यह कहानी मुकम्मल हुई है. नवविवाहतों ने भी अपनी खुशी जाहिर की.

यह भी पढ़ें-महिलाओं को एनेस्थीसिया दिया, फिर OT से बाहर आई डॉक्टर, ऑपरेशन करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp latest newsraisen unique love story

Trending news

mp news
इंस्टाग्राम पर लाइक किया फोटो, बात करते-करते हो गया प्यार, अब खाई 7 जन्मों की कसमें
Gariaband
गरियाबंद में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, पेड़ों की कटाई करने वाले 53 आरोपी गिरफ्तार..
mp news
महिलाओं को एनेस्थीसिया दिया, फिर OT से बाहर आई डॉक्टर, ऑपरेशन करने से किया इनकार
mp news
कड़कड़ाती ठंड में नवजात को खुले में फेंका, मजदूर ने रोने की आवाज सुनकर बचाया
betul news
प्रेमी ने साथ चलने को कहा, प्रेमिका के इनकार पर युवक ने उठाया खौफनाक कदम...
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति से लौटी उम्मीदें, आत्मसमर्पित माओवादियों को सम्मानजनक जीवन
Singrauli news
सेना का जवान सिंगरौली से ड्यूटी के लिए निकला, रहस्यमयी ढंग से हुआ लापता...
raipur news
'समझौता करो वरना कार्रवाई…', CM का OSD बनकर असिस्टेंट प्रोफेसर को दी धमकी...
mp news
ई-रिक्शा की धमाचौकड़ी पर लगेगी रोक! तेज रफ्तार पर HC सख्त, सरकार को नोटिस जारी
damoh news
न क्लास लगी न टीचर आए फिर भी हुई परीक्षा, अब छात्रों ने उड़ाई शिक्षा विभाग की नींद