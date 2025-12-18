इंस्टाग्राम पर लाइक किया फोटो, बात करते-करते हो गया प्यार, अब खाई 7 जन्मों की कसमें, जानिए यह अनोखी प्रेम कहानी

Unique Marriage in Raisen-मध्यप्रदेश के रायसेन में एक ऐसी शादी हुई जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है. यहां सोशल मीडिया पर शुरु हुई बातचीत ने शादी का रूप ले लिया है. रायसेन के बरजोरपुर के रहने वाले जसंवत मीणा और इटारसी की सरिता धुर्वे ने नरखेड़ा मंदिर में बुधवार शाम शादी की. इस शादी के लिए सरिता 150 किलोमीटर का सफर तय कर बस से बरजोरपुर पहुंची थी.

फोटो लाइक करने से शुरु हुई प्रेम कहानी

दोनों की प्रेम कहानी एक फोटो लाइक करने से शुरू हुई थी. यह कहानी इंस्टाग्राम पर एक फोटो लाइक करने से शुरू हुई थी. इंस्टाग्राम पर जसवंत मीणा ने सरिता की पोस्ट लाइक की थी. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, जो दोस्ती और फिर धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. जसवंत मीणा खेती-किसानी करते हैं.

दोनों ने साथ रहने का किया फैसला

दोनों के बीच प्यार बढ़ने पर दोनों ने साथ रहने का फैसला लिया. इसी फैसले के बाद सरिता इटारसी से बस में सवार हुई और 150 किलोमीटर दूर जसवंत के घर बरजोरपुर पहुंच गई. जब मामला गांव में सामने आया तो जसवंत मीणा ने पूरी बात सरपंच नरेश चौधरी को बताई. सरपंच नरेश चौधरी ने समझदारी दिखाई और जसवंत के परिवार से बात की और उन्हें शादी के लिए राजी किया.

Add Zee News as a Preferred Source

सहमति मिलने के बाद की शादी

जब जसवंत के परिवार से शादी की सहमित मिली तो नरखेड़ा मंदिर में विवाह संपन्न हुआ. दोनों ने मंदिर परिसर में सरपंच नरेश चौधरी, जसवंत के जीजा और अन्य रिश्तेदारों की मौजूदगी में जसवंत ने सरिता की मांग भरी. जसवंत और सरिता ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और जीवनभर साथ निभाने की कसमें खाईं.

लोगों ने दी बधाई

मंदिर में मौजूद लोगों ने दोनों को शादी की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. यह अनोखी शादी गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग इसे सोशल मीडिया के बदलते दौर की दिलचस्प कहानी बता रहे हैं. इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती और प्यार की यह कहानी मुकम्मल हुई है. नवविवाहतों ने भी अपनी खुशी जाहिर की.

यह भी पढ़ें-महिलाओं को एनेस्थीसिया दिया, फिर OT से बाहर आई डॉक्टर, ऑपरेशन करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!