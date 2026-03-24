ईरान युद्ध से मध्य प्रदेश को भारी नुकसान, ठप पड़ा ये कारोबार; आधा माल जाता है पश्चिम एशिया

MP Basmati Rice Exports Stopped: अमेरिका और इजरायल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले किए, जिसके बाद ईरान ने भी लगातार जवाब दे रहा है और तब से पूरे मिडिल ईस्ट में एक सैन्य संघर्ष छिड़ा हुआ है. इस संघर्ष की वजह से मध्य प्रदेश के किसान, राइस मिल मालिक और निर्यातक परेशान हैं, क्योंकि युद्ध का इनको भारी नुकसान हो रहा है. एमपी का रायसेन एक ऐसा जिला है, जिसने नर्मदा नदी के किनारे चुपचाप भारत के सबसे महत्वपूर्ण बासमती निर्यात केंद्रों में से एक खड़ा कर लिया था, लेकिन अब युद्ध की वजह से ठप पड़े व्यापार की वजह से इससे जुड़े लोग भारी बोझ तले दबे हुए हैं.

बासमती राइस का कारोबार ठप

जब कोई युद्ध नहीं था, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की चावल मिलें मार्च के महीने में पूरी रात चलती रहती थीं. लंबे दाने वाला खुशबूदार चावल पूसा बासमती, जो तेहरान और रियाद के खाने की मेजों की शान है. मंडीदीप, सतलापुर और ओबेदुल्लागंज के औद्योगिक इलाकों में मिलिंग मशीनों से गुजरता था, जहां इसे 'क्रीम' और 'गोल्डन सेला' किस्मों में छांटा जाता था. इसके बाद नवी मुंबई के न्हावा शेवा में कंटेनरों में भरा जाता और फिर फारस की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया जाता था. रमजान के समय इनकी डिमांड और बढ़ जाती, लेकिन इस साल ये मशीनें खामोश हो गई हैं.

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, रायसेन के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक राहुल जैन ने कहा, 'बासमती राइस का निर्यात रुक गया है. एक्सपोर्ट की गई बासमती राइस, जो पहले से ही रास्ते में थीं, उन्हें भी रोक दिया गया है. हमें इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि शिपिंग का खर्च बढ़ गया है, जबकि कीमतें खास नहीं बढ़ी हैं. हमारा 20-25 करोड़ रुपये का मासिक कारोबार असल में पूरी तरह से रुक गया है.'

रायसेन में चावल का उत्पादन

भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर उपजाऊ नर्मदा घाटी में फैला रायसेन जिला लगभग 3.45 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती करता है और हर साल 6 लाख टन से ज्यादा चावल का उत्पादन करता है. इस जिले के औद्योगिक इलाकों मंडीदीप, सतलापुर, ओबेदुल्लागंज, बरेली, उदयपुरा और उमरावगंज में दो दर्जन से ज्यादा चावल की फैक्टरियां चल रही हैं. नर्मदा घाटी की जलोढ़ मिट्टी, सिंचाई की सुविधा और मध्य भारत के सड़क और रेल नेटवर्क से नजदीकी ने रायसेन को एक ऐसी कमोडिटी के लिए एक स्वाभाविक केंद्र बना दिया था, जिसके अंतिम खरीदार ज्यादातर पश्चिम एशिया में थे.

युद्ध शुरू होने तक भारत की बासमती चावल निर्यात मशीन रिकॉर्ड गति से चल रही थी. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 60.65 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया, जिसकी कीमत 50,312 करोड़ रुपये (लगभग 5.87 अरब अमेरिकी डॉलर) थी. यह पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा के हिसाब से 15.7 प्रतिशत ज्यादा थी. बासमती राइस के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है और यह 154 देशों को इसका निर्यात करता है.

मिडिल ईस्ट पर निर्भरता से नुकसान

लेकिन, बासमती राइस के व्यापार के मिडिल ईस्ट में केंद्रित होने की वजह से रायसेन जिले में मौजूदा हालात बने हैं. APEDA के 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, सऊदी अरब 11.73 लाख मीट्रिक टन के साथ भारतीय बासमती राइस का सबसे बड़ा खरीदार था. इसके बाद इराक 9.05 लाख मीट्रिक टन के साथ दूसरे और ईरान 8.55 लाख मीट्रिक टन के साथ तीसरे स्थान पर रहे. टॉप 5 देश में सऊदी अरब, इराक और ईरान के अलावा UAE और यमन हैं, जो मिलकर भारतीय बासमती के कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा खरीदते हैं. अकेले अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच पश्चिम एशियाई देशों को किया गया निर्यात 27,197 करोड़ रुपये रहा.

करीब 3 गुना से ज्यादा हुई लागत

माल ढुलाई की लागत में आया उछाल असाधारण रहा है. रायसेन के निर्यातकों ने बताया है कि संकट से पहले कंटेनर माल ढुलाई की दरें लगभग 2,500 अमेरिकी डॉलर प्रति यूनिट थीं, जो अब बढ़कर 7,000 से 9,000 अमेरिकी डॉलर के बीच पहुंच गई हैं. कुल मिलाकर माल ढुलाई की दरों में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, और कंटेनरों की उपलब्धता लगभग खत्म हो गई है. रायसेन के एक एक्सपोर्टर मिथिलेश सोनी ने बताया कि वे अपने चावल के 40 कंटेनर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जो कहीं समुद्र में हैं. उन्होंने कहा, 'हम अपनी शिपमेंट को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं. 40 कंटेनर एक जहाज पर हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि वे कहां हैं या कब पहुंचेंगे.'

मिडिल ईस्ट पर क्यों ज्यादा निर्भरता?

बासमती राइस के एक्सपोर्ट में पश्चिम एशिया पर भारत की निर्भरता की वजह सप्लाई और डिमांड की कहानी है. एक्सपोर्टर्स का कहना है कि यह एक ढांचागत सच्चाई है, क्योंकि खाड़ी ही एकमात्र ऐसा बाजार है जो असल में वो चावल चाहता है जो रायसेन पैदा करता है. चावल निर्यातक राहुल जैन बताते हैं, 'यूरोप और अमेरिका उस किस्म के चावल को स्वीकार नहीं करते, जिसका सेवन ईरान और सऊदी अरब करते हैं. अफ्रीका ज्यादातर सस्ता चावल आयात करता है. इस वजह से हमारे स्टॉक के लिए असल में कोई दूसरा खरीदार नहीं है.' इसका नतीजा यह है कि मिल से तैयार होकर पूरे भारत में गोदामों और बंदरगाहों पर पड़ा करीब 10 लाख टन बासमती चावल आसानी से कहीं और नहीं भेजा जा सकता.

चावल उत्पादकों पर बोझ

युद्ध की वजह से ठप पड़े व्यवसाय का सबसे ज्यादा असर उन इन्वेंट्री (भंडार) के आंकड़ों में दिखता है, जो एक्सपोर्टर्स के पास है. इस इन्वेंट्री के पीछे निर्यातकों के ऊपर भारी कर्ज भी है. राहुल जैन के पास अभी लगभग 3,000 टन प्रोसेस्ड चावल का स्टॉक और लगभग 30,000 टन धान है, जिससे लगभग 20,000 टन चावल निकलेगा. उन्होंने प्रोसेसिंग पूरी तरह से रोक दी है. उनका कहना है, 'अगर बाजार बंद रहे तो हम इस पैदावार का क्या करेंगे?' इस इन्वेंट्री के पीछे 150 करोड़ रुपये का कर्ज है. उन्होंने कहा, 'हमें कर्ज चुकाना है और इस संकट से निपटने के लिए कम से कम दो महीने की EMI माफी की जरूरत है.'

रायसेन के रहने वाले एक्सपोर्टर हंसराज सोनी 300 टन बासमती चावल भेजने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही शिपिंग के दूसरे रास्ते मिल जाएंगे. उन्होंने कहा, 'शिपिंग कंपनियां हर कंटेनर पर 2000 से 2500 डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज लगा रही हैं और खरीदार ये खर्च उठाने से मना कर रहे हैं. ये खर्च हमें ही उठाने पड़ रहे हैं.' जिन खेपों को पहले दम्माम जैसे सऊदी बंदरगाहों के लिए मंजूरी मिली थी, उन्हें अब जेद्दाह भेजा जा रहा है. इस वजह से हर अतिरिक्त नॉटिकल मील का खर्च भारतीय एक्सपोर्टर्स से ही वसूला जा रहा है. उन्होंने कहा, 'मेरे करीब 35 कंटेनर इस हालात में फंसे हुए हैं. हम इस स्थिति में खुद को पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं.'

गिर गई पूसा बासमती की कीमत

कीमतों में पहले ही उतार-चढ़ाव शुरू हो गया है. थोक बाजार में पूसा बासमती की कीमत 300-500 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गई है. राहुल जैन के मुताबिक, बासमती की कीमतों में कुल मिलाकर पहले ही 8-10 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है. उन्होंने कहा, 'अगर एक्सपोर्टर अपना माल नहीं बेच पाए, तो बैंक जल्द ही कर्ज चुकाने के लिए दबाव डालना शुरू कर देंगे. रायसेन में एक चावल फैक्ट्री के संचालक मनोज सोनी ने इस अप्रत्यक्ष नुकसान को सीधे शब्दों में बताया, 'पूसा चावल की कीमत 300-500 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गई है. इससे धान और कच्चे माल की आवक में रुकावट आई है और वह कम हो गई है, जिससे सप्लाई चेन कमजोर पड़ गई है. इससे किसानों को काफी परेशानी हुई है. अगर यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, तो छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों पर इसका विशेष रूप से बुरा असर पड़ेगा.'

आगे की क्या है प्लानिंग?

ऐसा नहीं है रायसेन में हर निर्यातक सिर्फ युद्ध रुकने और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहा हो. कुछ लोग हालात के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश में जुट गए हैं और उनमें से उदित माहेश्वरी भी एक हैं, जो रायसेन की हर साल लगभग 70,000 टन चावल का कारोबार करने वाली एक बड़ी चावल-निर्यात करने वाली कंपनी से जुड़े हैं. इस संकट ने उनके लिए यूरोपीय बाजारों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने की रणनीतिक बदलाव की प्रक्रिया को और तेज करने पर फोकस किया है.

उदित माहेश्वरी ने बताया, 'माल ढुलाई पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क (Freight surcharges) में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इसका सबसे ज्यादा असर हम पर ही पड़ रहा है. अभी चावल के कुल स्टॉक का सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा ही आगे भेजा जा रहा है. जब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) पूरी तरह से दोबारा नहीं खुल जाता, तब तक यह रुकावटें जारी रहेंगी. लेकिन, इंतज़ार करने के बजाय उनकी कंपनी कुछ खेप अफ्रीकी रास्तों और जेद्दा जैसे बंदरगाहों के जरिए यूरोप भेज रही है. यह घुमावदार रास्ता काफी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इससे माल पहुंचने में 20 से 25 दिन ज्यादा लगते हैं. साथ ही, यह उस बाजार तक पहुंचने का एक ज्यादा मुश्किल रास्ता है. इसके साथ ईरान भेजे जाने वाले 'क्रीम सेला' चावल के मुकाबले यूरोप के मार्केट में एक अलग किस्म के चावल की मांग होती है.'