 Raisen News: पाकिस्तान के बाद रायसेन में है हिंगलाज देवी का मंदिर, दर्शन मात्र से पूरी होती है हर इच्छा
 Maa Hinglaj Devi Mandir: रायसेन जिले में स्थित मां हिंगलाज देवी का मंदिर करीब 500 साल पुराना है. यह मंदिर इसलिए खास है क्योंकि कहा जाता है कि माता की मूर्ति नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लाई गई एक अखंड ज्योति है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:57 PM IST
Hinglaj Devi Mandir: मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले के बाड़ी में स्थित मां हिंगलाज देवी का मंदिर लगभग 500 वर्षों से भक्तों की आस्था का प्रतीक और आस्था का एक प्रमुख केंद्र है. इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और इसका इतिहास पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है. मान्यता है कि हिंगलाज देवी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं. इसलिए, राज्य भर से बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं.

यह भी पढ़ें: शिवपुरी का रहस्यमयी मंदिर, कंकाल से बनी है देवी मां की मूर्ति, बदलती हैं दिन में तीन रूप

 

स्वप्न में आकर देवी ने कही थी ये बात
दरअसल, मां हिंगलाज देवी का मंदिर रायसेन जिले के बाड़ी में स्थित है. कहा जाता है कि 500 ​​साल पहले मां हिंगलाज देवी ने देवी के एक परम भक्त महंत भगवान दास को स्वप्न में आकर कहा था कि उन्हें पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ले जाया जाए. इसके बाद महंत पाकिस्तान के बलूचिस्तान गए और माता हिंगलाज देवी को ज्वाला के रूप में वापस लाए और उन्हें यहां स्थापित किया. तब से यहां देवी की अखंड ज्योति जल रही है. जब देवी ज्वाला के रूप में थीं तब वे मां हिंगलाज देवी के रूप में यहां विराजमान हुईं. तब से देवी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती आ रही हैं.

यह भी पढ़ें: जाते-जाते MP में झमाझम बारिश लाएगा मानसून, 48 घंटे में बदलेगा मौसम, जानें बिल्कुल ताजा अपडेट

 

दर्शन मात्र से पूरी होती है हर इच्छा
मां हिंगलाज देवी के दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूरी होती है. मान्यता है कि मां के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए देश के कोने-कोने से लोग यहां दर्शन करने आते हैं. मां हिंगलाज देवी का यह प्राचीन मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है. इतिहास के अनुसार मां का एक मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जबकि दूसरा रायसेन जिले के बाड़ी में स्थित है.

भक्तों में गहरी आस्था
देवी मां के दर्शन करने आई एक भक्त का कहना है कि उनके दरबार में आकर ऐसा लगता है मानो एक बच्चे को अपनी मां की गोद में जो सुख मिलता है, वही सुख इस मंदिर में मिलता है. एक अन्य भक्त का कहना है कि देवी मां के इसी दरबार में हाजिरी लगाने से उनकी सूनी गोद भर गई. इसी वजह से वह कई सालों से देवी मां के दरबार में आ रही हैं. वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि देवी मां के इस दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता और यहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है. रिपोर्ट- राज किशोर सोनी

