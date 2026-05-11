800 KM दूर बुलाकर की युवक की हत्या... शव बोरी में बंद कर खाई में फेंका, फेसबुक वाली 'हसीना' निकली कातिल, 'स्कूल कॉपी' ने खोल दिया राज

Raisen Murder Case-सोशल मीडिया की दोस्ती कई बार लोगों को भारी पड़ जाती है, मध्यप्रदेश के रायसेन में इस दोस्ती के चक्कर में एक युवक की जान चली गई. रायसेन जिले से एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद 800 किलोमीटर दूर राजस्थान से बुलाकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस खौफनाक हत्याकांड को महिला ने अपने बचपन के प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अंजाम दिया. युवक की हत्या करने के बाद शव को बोरी में बंद कर 40 फीट गहरी खाई में फेंक दिया. इस हत्याकांड की गुत्थी एक बच्चे की स्कूल कॉपी से सुलझ गई. इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

राजस्थान का रहने वाला था वीरू

जानकारी के अनुसार, मृतक पप्पू उर्फ वीरू जाट राजस्थान का रहने वाला था. फेसबुक पर वीरू की दोस्ती नरसिंहपुर की रहने वाली रीना किरार से हुई. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. वीरू अक्सर भीलवाड़ा से रीना से मिलने के लिए आता था. हालांकि, रीना की जिंदगी में पहले से ही उसका बचपन का प्रेमी अरुण था, जो उसका पूरा खर्च उठाता था. रीना की जिंदगी में वीरू के आने से अरूण नाराज हो गया. जब वीरू को लेकर विवाद बढ़ा तो रीना और अरुण ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची.

800 किलोमीटर दूर मिलने बुलाया

रीना ने वीरू को मिलने के लिए बुलाया. वीरू 800 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा से मिलने के लिए आया. नरसिंहपुर के साईंखेड़ा में अरुण पटेल और उसके दोस्त हरनाम किरार पहले से मौजूद थे. तीनों ने मिलकर बेसबॉल बैट से वीरू पर हमला कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव के हाथ-पैर बांधे, मुंह पर टेप चिपकाया और बोरी में बंद कर XUV 700 कार की डिक्की में रख दिया. इसके बाद नरसिंहपुर से रायसेन ले जाकर बाड़ी ब्रिज के नीचे 40 फीट गहरी खाई में फेंक दिया.

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स्कूल कॉपी से खुला राज

7 मई को बाड़ी थाना क्षेत्र के सिरवारा ब्रिज के नीचे नागिन मोड़ पर बदबू आने की सूचना मिली. स्थानीय लोगों ने झाड़ियों के बीच एक बोरी देखी. जब पुलिस पहुंची तो बोरी में सड़ी-गली हालत में शव मिला. शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा था. शव के पास पड़ी एक बच्चे की स्कूल कॉपी ने पुलिस को बड़ा सुराग दिया, जिससे 29 अप्रैल को की गई इस हत्या का पूरा राज खुला.

तीनों आरोपी गिरफ्तार

मृतक के पास मिली कॉपी से इस मामले का पर्दाफाश हुआ. पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कॉपी की लिखावट की पहचान की गई. लिखावट की पहचान होने के बाद पुलिस उस तक पहुंची, जहां यह कॉपी इस्तेमाल होती थी. पुलिस जांच में घर कई दिनों से बंद मिला, जिससे शक और गहरा गया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को उज्जैन से गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में इस्तेमाल बेसबॉल बैट और XUV 700 कार भी बरामद कर ली है.

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