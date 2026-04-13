MP का पहला GIS सब स्टेशन बनकर तैयार, 11 जिलों को होगा फायदा, जानिए कहां बना

MP News: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि राज्य का पहला जीआईएस सब स्टेशन तैयार बनकर तैयार हो गया है. चार टॉवर इंस्टॉल होते यह शुरू हो जाएगा. जिसका फायदा शहरी क्षेत्रों को होगा. जबकि उद्योग के लिए भी यह एक अच्छी खबर है. यह सब स्टेशन रायसेन जिले के मंडीदीप में बनकर तैयार हुआ है. जो भोपाल के नजदीक है और राज्य का ओद्योगिक शहर भी माना जा रहा है. यह सब स्टेशन 400 केवी गैस इंसुलेटेड है. जो पूरी तरह से इनडोर है. इसमें चार टॉवर इंस्टॉलेशन किए जाने हैं. इसके बाद यह शुरू हो सकता है.

भोपाल को फायदा

इस सब स्टेशन के शुरू होने से भोपाल शहर को भी बड़ा फायदा होगा. जबकि मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है. ऐसे में यहां की भी सभी इकाइयों को फायदा होगा. भोपाल के मिसरोद और एमपी नगर जैसे क्षेत्रों में बिजली सप्लाई आसानी से हो सकेगी. भोपाल में अभी तक केवल सूखी सेवनिया में ही 400 केवी का सब स्टेशन था. लेकिन अब मंडीदीप का जीआईएस सब स्टेशन शुरू होने से लोड कम हो जाएगा. जबकि इसका संतुलन भी बना रहेगा. इसके अलावा भोपाल शहर में बिजली के लिए बैकअप भी मजबूत होगा. उर्जा विभाग के लिए भी यह बड़ी उपलब्धि रहेगी.

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एमपी के 11 जिलों को फायदा

इस जीआईएस सब स्टेशन का फायदा केवल भोपाल को ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के 11 जिलों को मिलने वाला है. धार, सीहोर, नर्मदपुरम, अलीराजपुर, रतलाम, खरगोन, बैतूल, उज्जैन, देवास और रायसेन जिले को इसका फायदा होगा. क्योंकि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इन सभी जिलों में सब स्टेशनों का निर्माण होने वाला है. 400 किलोमीटर की लंबी ट्रांसमिशन लाइन से इन जिलों को जोड़ा जाएगा. सीहोर और रतलाम जिलों के सब स्टेशन तो शुरू भी हो चुके हैं. जो कंपनी इनका निर्माण कर रही है. वहीं इनका रखरखाव भी अगले 35 सालों तक करने वाली है.

दरअसल, जीआईएस सब स्टेशन के अपने फायदे हैं. यह कम जगह में बन जाते हैं और ज्यादा बिजली की क्षमता रखते हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह उर्जा के मामले में अच्छा माना जाता है. जबकि इससे प्रदूषण का असर भी कम होता है. जिससे मौसम पर भी सीधा असर नहीं पड़ता है. शहरी क्षेत्रों के लिए यह तकनीक बेहद उपयोगी मानी जा रही है.

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