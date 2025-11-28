रायसेन के 'हैवान' की मदद करने वालों पर भी होगा एक्शन, IG बोले-सबको खोजा जाएगा

Salman Short Encounter: रायसेन जिले के गौहरगंज इलाके में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी सलमान को आखिरकार पकड़ लिया गया है, उसे भोपाल से पकड़ा गया है, जहां गौहरगंज लाते वक्त उसने पुलिस की पकड़ से भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ा है. आरोपी को हमीदिया अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है, आरोपी को लेकर लोगों में गुस्सा दिख रहा है, बताया जा रहा है कि उसे भोपाल में कुछ युवकों ने पहचाना था, जिसके बाद तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद उसे पकड़ा गया था. वहीं घटना के बाद आईजी मिथलेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने बताया कि आरोपी भोपाल से मिला है, ऐसे में उसकी मदद करने वालों पर भी एक्शन होगा.

मददगारों की होगी पहचान

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी सलमान को रायसेन और भोपाल पुलिस की जॉइंट टीम ने गिरफ्तार किया है. ZEE मीडिया से बातचीत में आईजी मिथिलेश कुमार ने कहा कि आरोपी भोपाल में था, ऐसे में आरोपी को 6 दिनों तक शरण देने वालों की पहचान कर ली गई है और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने साफ कहा कोई नहीं बचेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है. इस मामले में तेजी से काम किया जाएगा. वहीं आईजी ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में बेहतरीन कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने के लिए यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का अनुरोध न्यायालय से किया जाएगा.

वही रायसेन जिले के एसपी ने कहा आरोपी सलमान को भोपाल के गांधी नगर क्षेत्र से पकड़ा गया, गिरफ्तारी के दौरान उसने एक पुलिस अधिकारी की रिवॉल्वर छीनकर फायर करने की कोशिश की थी, हालात को देखते हुए पुलिस ने सेल्फ-डिफेंस में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसपी ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीमों ने लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी, जिसके बाद पुलिस को सफलता मिली है.

21 नवंबर का है मामला

घटना 21 नवंबर की है, आरोपी सलमान 6 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया था, जहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था, परिजनों ने बच्ची को गंभीर हालत में जंगल से पाया था, जिसके बाद तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराय गया था, घटना के बाद जिले में आक्रोश बढ़ गया और लोग सड़कों पर उतर गए थे. वहीं आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी थी, जहां 6 दिन बाद उसे भोपाल से पकड़ा है.

रायसेन से राजकिशोर सोनी की रिपोर्ट

