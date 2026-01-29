Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायसेन

रायसेन के खेत में आसमान से टपका 'अज्ञात वस्तु', यंत्र पर लिखा था मलेशिया; बम के डर से ग्रामीणों की हुई हालत खराब

MP News: मध्य प्रदेश के रायसेन  में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रमीणों को आसमान से नीचे की ओर आता हुआ एक गैजेट मिला.गैजेट पर मलेशिया लिखा हुआ था. क्या है ये यंत्र कहीं बम तो नहीं और इसपर मलेशिया क्यों लिखा है जैसे सवालों ने ग्रामीणों के अंदर खौफ पैदा कर दिया था.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 29, 2026, 07:56 PM IST
raisen news
raisen news

Raisen News: मध्य प्रदेश के रायसेन  में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रमीणों को आसमान से नीचे की ओर आता हुआ एक गैजेट मिला. ग्रामीणों ने कुछ देर आसमान में देखा और जैसे ही ये यंत्र जमीन पर पड़ा ग्रमीण तुरंत खेत की ओर भाग पड़े. ग्रमीणों को उस अज्ञात वस्तु के बारे में कुछ पता नहीं  था. हां , उस गेजेट पर मलेशिया लिखा हुआ था जिसने सभी के मन में डर पैदा कर दिया कि ये बम है और कभी भी फट सकता है. हालांकि वो बम था या फिर कुछ और इस बात का खुलासा पुलिस ने जांच के बाद किया.

आसमान ने ये क्या गिर पड़ा
मामला रायसेन के सुल्तानगंज क्षेत्र के गांव मरखंडी का है जहां एक अज्ञात वस्तु ने पूरे गांव में डर का माहौल पैदा कर दिया. इस उपकरण को खेत में गिरते देख सारे ग्रामवासी खेत की तरफ दौड़ पड़े. उपकरण को करीब से देखा तो उसपर मलेशिया लिखा हुआ था. वहां मौजूद हर एक व्यक्ति ने अपने-अपने मन में मशीन को लेकर खिचड़ी पकानी शुरू कर दी. हालांकि हर किसी का इशारा बम की तरफ ही जा रहा था. 

पुलिस ने बताया क्या चीज है ये
डर के मारे गांव वालों ने तुंरत इसके बारे में पुलिस को सूचना दी. जिज्ञासा के कारण गांव के युवाओं ने इस यंत्र की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस मौके पर पहुंची और मशीन की जांच की. पुलिस ने गांव वालों के डर को शांत करते हुए बताया कि ये कोई बम नहीं है बल्कि रेडियोसॉन्ड है. 

रेडियोसॉन्ड क्या होता है
पुलिस ने बताया कि ये मशीन मौसम विभाग से जुड़ी हुई है. इस यंत्र से हवा की स्पीड, नमी, तापमान और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किया जाता है. इस यंत्र को बलून से बाधंकर हवा में छोड़ा जाता है. इस मशीन पर मलेशिया इसलिए लिखा है क्योंकि शायद ये मशीन मलेशिया मौसम विभाग की है और तेज हवा की गति की वजह से अपना रास्त भटक कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई हो.

