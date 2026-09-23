रायसेन में बदहाल व्यवस्था की पोल खुली: सड़क पर सजाई चिता, खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी

श्मशान घाट जाने कि लिए सड़क नहीं

दरअसल, खेरी मुगली गांव की स्थिति ने अंतिम संस्कार के लिए बुनियादी सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जीवन भर की परेशानियों के बाद हर इंसान यही उम्मीद करता है कि मरने के बाद उसकी अंतिम यात्रा सम्मान के साथ पूरी हो. लेकिन रायसेन ज़िले के खेरी मुगली गांव के हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए कोई सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए बटेरा-सिलवानी सड़क तक जाना पड़ा.