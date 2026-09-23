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रायसेन में बदहाल व्यवस्था की पोल खुली: सड़क पर सजाई चिता, खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी

Raisen News: रायसेन जिले के खेरी मुगली गांव में श्मशान घाट तक जाने का रास्ता न होने के कारण, ग्रामीणों ने एक 80 वर्षीय महिला के शव को बटेरा-सिलवानी रोड पर रखा और वहीं सड़क पर ही चिता सजा दी.

Written ByRaj Kishore SoniEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 23, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:16 AM IST
रायसेन में बदहाल व्यवस्था की पोल खुली: सड़क पर सजाई चिता, खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी

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Raj Kishore Soni

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रायसेन से रिपोर्टर

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