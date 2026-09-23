रायसेन में बदहाल व्यवस्था की पोल खुली: सड़क पर सजाई चिता, खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी

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मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बाड़ी विकासखंड के खेरी मुगली गांव से बुनियादी सुविधाओं की बदतर हालत को उजागर करने वाला एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है. यहां 80 वर्षीय रमपोबाई आदिवासी की मौत के बाद उनके परिवार और गांव वालों को श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला. बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासन की लापरवाही से नाराज होकर गांव वालों ने शव को बटेरा-सिलवानी मुख्य सड़क पर रख दिया और सड़क के बीचों-बीच ही चिता तैयार कर दी. यह घटना विकास के दावों की खोखलापन को उजागर करती है.
श्मशान घाट जाने कि लिए सड़क नहीं
दरअसल, खेरी मुगली गांव की स्थिति ने अंतिम संस्कार के लिए बुनियादी सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जीवन भर की परेशानियों के बाद हर इंसान यही उम्मीद करता है कि मरने के बाद उसकी अंतिम यात्रा सम्मान के साथ पूरी हो. लेकिन रायसेन ज़िले के खेरी मुगली गांव के हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए कोई सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए बटेरा-सिलवानी सड़क तक जाना पड़ा.
मौके पर पहुंचे अधिकारी
ये तस्वीरें एक ऐसी व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं जहां सही रास्ते के अभाव में किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा भी एक संघर्ष बन जाती है. मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी. जब प्रशासन को स्थिति की जानकारी मिली, तो अधिकारी पहुंचे और बातचीत के जरिए हालात को संभालने की कोशिश की. ग्रामीणों का कहना है कि श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए स्थायी रास्ते की समस्या का समाधान होना जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी परिवार को अंतिम संस्कार के समय ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
कब होगा समाधान?
अब सवाल यह है कि ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान कब होगा? हालांकि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में कर लिया, लेकिन यह देखना बाकी है कि श्मशान घाट तक जाने वाले रास्ते के लिए कोई स्थायी समाधान कब निकलेगा.
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