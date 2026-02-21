अनजान लोगों को घर में भूलकर भी न दें प्रवेश! चुटकियों में लगा जाएंगे चूना, वित्त विभाग के अधिकारी की पत्नी के साथ वारदात

Raisen News: मध्य प्रदेश के रायसेन में एक जालसाज महिला ने अधिकारी की पत्नी को अपने बातों में फंसाकर उसके साथ धोखाधड़ी की है. आरोपी महिला ने संतान सुख का हवाला देकर महिला को अपनी बातों में फसाया, उसे नियमित रूप से पूजा-पाठ करने को कहा और इन्हीं उपायों में लपेटते हुए महिला के गहने लेकर रफूचक्कर हो गई. पीड़ित महिला वित्त विभाग मे पदस्थ अधिकारी की पत्नी हैं.

अधिकारी की पत्नी के साथ धोखाधड़ी

मामला रायसेन शहर में स्थित शीतल सिटी का है जहां अधिकारी की पत्नी के साथ फ्रॉड हुआ है. ये ठगी कोई ऑनलाइन तरीके से नहीं बल्कि पीड़िता के आवास पर हुआ है. पीड़िता के अनुसार, आवास पर शनिवार को एक बुजुर्ग महिला आकर खड़ी हो गई. कुछ देर बाद वो पूजन करने का झांसा देकर घर के अंदर दाखिल हो गई. आरोपी ने कहा कि जो भी पूजा-पाठ की नियमें हैं उन्हें घर के अंदर निभाया जाएगा, पीड़िता भी आरोपी महिला के बातों में आई और जालसाजी का शिकार बन गई.

पूजा पाठ से होगा संतान सुख

पीड़िता ने बताया कि, आरोपी ने घर के अंदर पूजा-पाठ किया, फिर दो जोड़े की पूजा के लिए मंगलसूत्र भी मंगवाया. ऐसे बातों में बहलाते-बहलाते उसने 2 मंगलसूत्र अपने पास रख लिए, डिब्बे में चावल और एक अंगूठी भी साथ ले गई. आरोपी ने 'बेटा हो जाएगा कहकर' पैसे भी हड़पे हैं. पहले उसने 500 रूपए की मांग की लेकिन पीड़िता ने उसे सिर्फ 101 रूपए ही दिए. आरोपी ने 5 गुरुवार व्रत रहने की भी बात कही थी.

क्षेत्र में मचा हड़कंप

पीड़िता की पहचान मिथिलेश के रूप में हुई है. उसने बताया कि उसके पति रायसेन जिले के वित्त विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं. उनका नाम ध्रुव पटेल है. पीड़िता ने बताया कि जब उसे ठगी का अहसास हुआ तब तक आरोपी घर के बाहर ने नौ दो ग्यारह हो चुकी थी. आरोपी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें वो दबे पाव बड़ी सतर्कता के साथ चोरी का सामान लिए कहीं जाती दिखाई दे रही है. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत मच गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं लोगों से अपील किया गया है कि किसी अनजान को घर के अंदर प्रवेश न करने दें और ऐसे जालसाजों से सतर्क रहें. रिपोर्ट: राज किशोर सोनी, रायसेन

