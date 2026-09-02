रायसेन जिला जेल में कैदी ने प्रहरी को मारी गोली, भागने की फिराक में था आरोपी, जेल अधीक्षक सस्पेंड

कैदी ने जेल प्रहरी को मारी गोली

कैदी जेल का गेट खुलवाकर बाहर भागने की बात कह रहा था. इस दौरान हुई बहस में उसने प्रहरी पर गोली चला दी. गोली प्रहरी के कमर के नीचे लगी और शरीर के अंदर गहराई तक धंस गई. गोली चलने से जेल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. जेल स्टाफ तुरंत घायल प्रहरी को जिला अस्पताल ले गए. एक्स-रे और प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने भोपाल रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि, बुधवार को जिला जेल में स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित होना था. कैदी नीलेश निर्वेदी कार्यक्रम के लिए फलों की टोकरी लेकर जेल गेट पर पहुंचा था, तभी उसने कथित तौर पर गोली चला दी.