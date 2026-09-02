रायसेन जिला जेल में कैदी ने प्रहरी को मारी गोली, भागने की फिराक में था आरोपी, जेल अधीक्षक सस्पेंड

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मध्य प्रदेश के रायसेन जिला जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को तार-तार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां धारा 307 के तहत विचाराधीन कैदी नीलेश ठाकुर ने ड्यूटी पर तैनात जेल प्रहरी दिग्विजय सिंह तोमर को गोली मार दी. गोली प्रहरी की पीठ के निचले हिस्से में लगी और शरीर के अंदर ही धंस गई. घटना के तुरंत बाद घायल प्रहरी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया.
कैदी ने जेल प्रहरी को मारी गोली
कैदी जेल का गेट खुलवाकर बाहर भागने की बात कह रहा था. इस दौरान हुई बहस में उसने प्रहरी पर गोली चला दी. गोली प्रहरी के कमर के नीचे लगी और शरीर के अंदर गहराई तक धंस गई. गोली चलने से जेल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. जेल स्टाफ तुरंत घायल प्रहरी को जिला अस्पताल ले गए. एक्स-रे और प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने भोपाल रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि, बुधवार को जिला जेल में स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित होना था. कैदी नीलेश निर्वेदी कार्यक्रम के लिए फलों की टोकरी लेकर जेल गेट पर पहुंचा था, तभी उसने कथित तौर पर गोली चला दी.
जिला जेल में कैदी को कैसे मिली बंदूक?
नीलेश ठाकुर बरेली के पास दिमाड़ा गांव का रहने वाला है. वह धारा 307 के तहत दर्ज एक मामले में विचाराधीन कैदी के तौर पर जिला जेल में बंद था. सबसे अहम सवाल यह है कि जिला जेल जैसी हाई-सिक्योरिटी वाली जगह पर एक कैदी को बंदूक कैसे मिल गई? हथियार असल में अंदर कैसे पहुंचा? क्या सुरक्षा जांच में कोई बड़ी चूक हुई थी? क्या कैदी ने हथियार किसी बाहरी व्यक्ति से हासिल किया था? इन सवालों ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर शक पैदा कर दिया है. फिलहाल, पुलिस और जेल अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं. इस घटना के बाद जेल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
जेल अधीक्षक RK चौरे निलंबित
इस गंभीर घटना के बाद मामले का संज्ञान लेते हुए जेल DG वरुण कपूर ने सख्त कदम उठाते हुए रायसेन जेल अधीक्षक RK चौरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इस घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कैदी तक पिस्टल या बंदूक कैसे पहुंची?
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