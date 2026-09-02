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रायसेन जिला जेल में कैदी ने प्रहरी को मारी गोली, भागने की फिराक में था आरोपी, जेल अधीक्षक सस्पेंड

Raisen News: रायसेन जिला जेल में विचाराधीन कैदी ने जेल प्रहरी को गोली मार दी. यह घटना रक्षाबंधन के कार्यक्रम के दौरान हुई, जब कैदी फलों की टोकरी लेकर गेट के पास पहुंचा और भागने की नीयत से प्रहरी पर गोली चला दी.

Written ByRaj Kishore SoniEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 02, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:21 PM IST
रायसेन जिला जेल में कैदी ने प्रहरी को मारी गोली, भागने की फिराक में था आरोपी, जेल अधीक्षक सस्पेंड

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Raj Kishore Soni

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रायसेन से रिपोर्टर

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