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60 गांव को जोड़ने वाली सड़क बदहाल, उपचुनाव से एक पहले फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, मतदान का किया बहिष्कार

रायसेन में सूंड सालेरा और मऊ पथरई के 2500 से अधिक मतदाताओं ने जिला पंचायत वार्ड-3 के उपचुनाव का बहिष्कार किया. ग्रामीण लंबे समय से खराब पड़ी सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं. इसके बावजूद सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों में नाराजगी है.

Written ByRaj Kishore SoniEdited ByPooja
Published: Sep 28, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 04:05 PM IST
60 गांव को जोड़ने वाली सड़क बदहाल, उपचुनाव से एक पहले फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, मतदान का किया बहिष्कार

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Raj Kishore Soni

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रायसेन से रिपोर्टर

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