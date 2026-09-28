60 गांव को जोड़ने वाली सड़क बदहाल, उपचुनाव से एक पहले फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, मतदान का किया बहिष्कार

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रायसेन जिला मुख्यालय की ग्राम पंचायत सूंड सालेरा और मऊ पथरई के लगभग 2500 से अधिक मतदाताओं ने जिला पंचायत के वार्ड नंबर 3 में मंगलवार को होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया है. ग्रामीणों की मांग है कि विगत कई सालों से जिला मुख्यालय से लगभग 60 गांव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से उखड़ी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि हमने इसकी शिकायत तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, मुख्यमंत्री और यहां तक की प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख दिए उसके बाद भी इस सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है.
इस कारण ग्रामीणों ने फैसला किया है कि, 'रोड नहीं तो वोट नहीं'. ग्रामीण बताते हैं कि 2023 में यह रोड स्वीकृत हो गई थी. उसके बाद भी सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा है. इस कारण दोनों पंचायतों के लगभग 2500 से अधिक मतदाताओं ने जिला पंचायत के वार्ड नंबर 3 में कल होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है. वहीं पूर्व सरपंच झलकन बैरागी का कहना है कि ग्रामीण बहुत परेशान है और इस खराब सड़क के कारण अभी तक हादसो में तीन लोगों की जान जा चुकी है. उसके बाद भी इस सड़क पर जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है.
रहवासियों ने बताई परेशानी
वहीं गांव की बुजुर्ग महिला ने बताया कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है. बुजुर्ग गिर जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते है. इसके बावजूद भी प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो वही गांव के खलीलुल्लाह बताते हैं कि इस बार हम सभी ने जिला पंचायत के उपचुनाव का बहिष्कार किया है. बता दें, रायसेन जिले के वार्ड नंबर 3 (मेहगांव) में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 29 सितंबर को उपचुनाव होना है. दो उम्मीदवारों रघुवीर मीणा और राकेश चौकसे ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिससे चुनावी मैदान में अब केवल दो उम्मीदवार, लक्ष्मण सिंह लोधी और पूजा चौकसे बची हैं.
वार्ड 3 में 50000 है मतदाताओं की संख्या
नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं. लक्ष्मण सिंह लोधी को 'धनुष-बाण' और पूजा चौकसे को 'दो पत्तियां' का चिह्न मिला है. मिली जानकारी के अनुसार, मेहगांव जिला पंचायत सीट (वार्ड नंबर 3) में 32 ग्राम पंचायतें और 84 मतदान केंद्र शामिल हैं, और यहां मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 50,000 है.
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