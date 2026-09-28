60 गांव को जोड़ने वाली सड़क बदहाल, उपचुनाव से एक पहले फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, मतदान का किया बहिष्कार

रहवासियों ने बताई परेशानी

वहीं गांव की बुजुर्ग महिला ने बताया कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है. बुजुर्ग गिर जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते है. इसके बावजूद भी प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो वही गांव के खलीलुल्लाह बताते हैं कि इस बार हम सभी ने जिला पंचायत के उपचुनाव का बहिष्कार किया है. बता दें, रायसेन जिले के वार्ड नंबर 3 (मेहगांव) में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 29 सितंबर को उपचुनाव होना है. दो उम्मीदवारों रघुवीर मीणा और राकेश चौकसे ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिससे चुनावी मैदान में अब केवल दो उम्मीदवार, लक्ष्मण सिंह लोधी और पूजा चौकसे बची हैं.