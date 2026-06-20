विदिशा से आई दुल्हन फेरों के बाद प्रेमी के साथ हुई फरार; सागर के राहतगढ़ से पुलिस ने दबोचा, हुआ समझौता

थाने में हुआ समझौता

थाने पहुंचने के बाद नया ड्रामा शुरू हुआ. शुरुआती पूछताछ में दुल्हन वर पक्ष द्वारा चढ़ाए गए कीमती कपड़े और गहने वापस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी. इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठाकर कड़ी समझाइश दी. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार दोनों परिवारों के बीच आपसी समझौता हो गया. दोनों पक्षों ने रजामंदी से इस नए रिश्ते को यहीं खत्म करने का फैसला किया. समझौते के तहत दुल्हन ने दूल्हा पक्ष की तरफ से मिले सारे गहने और कपड़े वापस लौटा दिए. इसके बाद लड़की अपने माता-पिता और परिजनों के साथ वापस मायके रवाना हो गई, जबकि दूल्हा बिना दुल्हन के खाली हाथ मलता रह गया.