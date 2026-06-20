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विदिशा से आई दुल्हन फेरों के बाद प्रेमी के साथ हुई फरार; सागर के राहतगढ़ से पुलिस ने दबोचा, हुआ समझौता

Raisen News-रायसेन में शादी की रस्में और सात फेरे पूरे होने के बाद नई नवेली दुल्हन गहने समेटकर अपने प्रेमी संग फरार हो गई. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दुल्हन को रास्ते से पकड़ा, जिसके बाद थाने में हुए आपसी समझौते के तहत कपड़े-गहने वापस कर रिश्ता कर दिया गया.

Written ByRaj Kishore SoniEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 20, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:17 PM IST
विदिशा से आई दुल्हन फेरों के बाद प्रेमी के साथ हुई फरार; सागर के राहतगढ़ से पुलिस ने दबोचा, हुआ समझौता

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रायसेन से रिपोर्टर

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