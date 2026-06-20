विदिशा से आई दुल्हन फेरों के बाद प्रेमी के साथ हुई फरार; सागर के राहतगढ़ से पुलिस ने दबोचा, हुआ समझौता

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Bride Runs Away With Lover-मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मैरिज गार्डन में हुई एक शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. शादी के मंडप में धूमधाम से बारात आई, वरमाला हुई, अग्नि को साक्षी मानकर सातों फेरे भी हुए और शादी की सभा रस्में पूरी कर ली गई. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. विदाई से ठीक पहले, रात के आखिरी पहर में नई नवेली दुल्हन अपने गहने और कीमती कपड़े समेटकर चुपके से अपनी प्रेमी के साथ फरार हो गई.
विदिशा से बेगमगंज आई थी बारात
मिली जानकारी के अनुसार, लड़की पक्ष के लोग विदिशा जिले के पठारी गांव से विवाह के लिए लड़की को लेकर रायसेन जिले के बेगमगंज आए थे. वहीं दूल्हा बेगमगंज का ही रहने वाला था. मैरिज गार्डन में दोनों परिवारों की मौजूदगी में विवाह संपन्न हुआ. घरवाले खुश थे कि शादी अच्छे से निपट गई, लेकिन तभी अचानक दुल्हन शादी के जोड़े और गहनों सहित गायब हो गई. पता चला कि विदिशा से ही उसका प्रेमी भी वहां आया हुआ था, जिसके साथ वह रफूचक्कर हो गई.
दुल्हन भागी, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
दुल्हन के अचानक गायब होने की खबर फैलते ही शादी वाले घर की खुशियां हड़कंप में बदल गईं. वर पक्ष के लोगों ने तुरंत चारों तरफ भागदौड़ और खोजबीन शुरू की. जब दुल्हन का कहीं पता नहीं चला, तो मामला बेगमगंज थाना पुलिस तक पहुंचाया गया. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत चारों तरफ नाकाबंदी की और अलर्ट जारी किया. आखिरकार, बेगमगंज पुलिस ने घेराबंदी करके भाग रही दुल्हन और उसके प्रेमी को सागर जिले के राहतगढ़ चौराहे से धर दबोचा और दोनों को थाने लेकर आई.
थाने में हुआ समझौता
थाने पहुंचने के बाद नया ड्रामा शुरू हुआ. शुरुआती पूछताछ में दुल्हन वर पक्ष द्वारा चढ़ाए गए कीमती कपड़े और गहने वापस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी. इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठाकर कड़ी समझाइश दी. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार दोनों परिवारों के बीच आपसी समझौता हो गया. दोनों पक्षों ने रजामंदी से इस नए रिश्ते को यहीं खत्म करने का फैसला किया. समझौते के तहत दुल्हन ने दूल्हा पक्ष की तरफ से मिले सारे गहने और कपड़े वापस लौटा दिए. इसके बाद लड़की अपने माता-पिता और परिजनों के साथ वापस मायके रवाना हो गई, जबकि दूल्हा बिना दुल्हन के खाली हाथ मलता रह गया.
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