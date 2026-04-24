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इंसानियत शर्मसार! बेटे ने की लव मैरिज, तो बुजुर्ग पिता को दी सजा, मारपीट कर पिलाई पेशाब, जानिए रायसेन कांड की पूरी कहानी

Raisen Urine Incident: रायसेन में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. प्रेम विवाह से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़के के 70 वर्षीय पिता की बेरहमी से पिटाई की और जबरदस्ती उन्हें पेशाब पिलाया. इस अमानवीय घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

 

Written By  Raj Kishore Soni|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 24, 2026, 05:54 PM IST
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इंसानियत शर्मसार! बेटे ने की लव मैरिज, तो बुजुर्ग पिता को दी सजा, मारपीट कर पिलाई पेशाब, जानिए रायसेन कांड की पूरी कहानी

Raisen Urine Incident: रायसेन जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. प्रेम विवाह से नाराज लड़की के परेजनों ने बदल की भावना में इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं. आरोपियों ने लड़के के 70 वर्षीय पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की. बुजुर्ग को लात-घूंसों और चप्पलों से पीटा गया, लेकिन आरोपियों का गुस्सा कम नहीं हुआ. बुजुर्ग को जबरन पेशाब पीने के लिए मजबूर किया. इतना ही नहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, ताकि लड़के के परिवार को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा सके.पीड़ित ने अपने परिवार के साथ थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है.

मामला रायसेन जिला मुख्यालय के ग्राम अगरिया मारखो का है. बुजुर्ग के बेटे ने विदिशा जिले के शमशाबाद की एक लड़की को भगाकर शादी कर ली थी, इसके बाद लड़की के परिजन अपनी बेटी को ढूंढते हुए पीड़ित के घर सुबह सुबह 4 बजे पहुंचे और उससे और उसकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की. जिसके बाद अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जबरदस्ती बुजुर्ग को कार में बैठाकर साथ ले गए. इसके बाद इन लोगों ने राजगढ़ के व्याबरा में पहुंचकर पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की और बोतल में भरकर पेशाब पिलाई. बाद में घर के बाहर पटक कर चले गए.

रायसेन पुलिस ने राजगढ़ पुलिस को दी मामले की जानकारी
पीड़ित ने अपने परिवार के साथ पुलिस चौकी सेण्डोरा पहुंचे आरोपियों की शिकायत की है. इसके बाद रायसेन पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए राजगढ़ पुलिस को इसकी जानकारी दी. इसके बाद राजगढ़ पुलिस रायसेन कोतवाली पहुंची और बुजुर्ग और उनके परिजनों को लेकर राजगढ़ रवाना हुई. 

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कड़ी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग
इस मामले में बुजुर्ग का कहना है कि, मेरे साथ बहुत मारपीट की गई और मुझे पेशाब पिलाई है. अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो में जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगा. वहीं उनकी पत्नी का कहना है कि हमारे घर में सुबह 4 लोग घुसकर मारपीट की और मेरे पति को अपने साथ ले गए. वहीं पीड़ित के बेटे का कहना है कि मेरे पिता के साथ अन्याय हुआ है अब हमें न्याय मिलना चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए. वहीं एसडीओ  प्रतिभा शर्मा ने बताया कि कोतवाली पुलिस पीड़ित परिवार के साथ है और इनको न्याय दिलाने के लिए राजगढ़ पुलिस से संपर्क कर लिया है. राजगढ़ पुलिस इनको लेकर जाएगी वहां उनके आवेदन पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. बता दें कि, इस घटनाक्रम में शामिल रायसेन जिले के दो आरोपियों को सलामतपुर थाने की पुलिस ने पकड़ लिया है अब आगे की कार्रवाई राजगढ़ पुलिस करेगी.

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